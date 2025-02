Choupenitch na vlně: Věřím, že úspěchy budou. Řekl, proč tajil trenéra

Pod jeho fleretem končí velká jména. Evropský šampion Michal Siess. Olympijský vítěz z týmové soutěže Kyosuke Matsuyama. Světová trojka Kazuki Iimuora. S ním ve čtvrtfinále v Turíně prohrával už 5:11 a stejně vyhrál 15:12. „To byl krásný zážitek. Ukázal jsem tam silný charakter,“ pochvaluje si Choupenitch po nejčerstvějším úspěchu, kdy ho ve finále zastavil až úřadující mistr světa Tommaso Marini.

Užíváte si úspěšnou sérii?

„Beru to velmi pokorně, vím, jak tenká hranice je mezi úspěchem a neúspěchem. Rozhodují maličkosti. Dlouhodobá práce, malé deatily, na které se s mým trenérem soustředíme. Na každém turnaji jsem se cítil jinak. V Paříži skvěle, teď v Turíně ne moc dobře. V Tunisu to byl první turnaj sezony. Jsem rád, že jsem dosáhl levelu, že i když se necítím dobře, dokážu vyprodukovat skvělý výkon tak, aby výsledky byly stabilní.“

Když mluvíte o vašem trenérovi Giovannim Bortolasovi, proč jste jeho jméno dlouho utajoval?

„První schůzku s trenérem jsme měli téměř před rokem v Turíně. V hotelu, kde jsem minule spal sám, jsme teď byli spolu. Dojížděla mu smlouva v jeho předchozí práci v Německu. Důvod, proč jsem to tajil, byl, že jsem nechtěl ohrozit jeho zaměstnání. Nějakým způsobem jsme začali spolupracovat. Neřeknu pravidelně, dával mi konzultace. Pomáhal mi v době, kdy jsem oficiálně neměl žádného trenéra. Od října je v angažmá v Česku, připravujeme se spolu.“

Čím je pro vás Bortolaso tak důležitý?

„Na prvním turnaji mi řekl: Ty jsi zkušený, já jsem zkušený, když to dáme dohromady, nemůže to dopadnout špatně. Dal mi důležitý pár očí. Když se na turnaji vidíme, jeho rady a postřehy jsou dobré. To je něco, co mi v minulých letech chybělo, když jsem na závody jezdil sám. Je to velká výhoda, když člověk dobře vidí a dokáže dobře takticky poradit. Pracuje s psychologií, já se mu snažím dávat o sobě absolutní feedback. On ví, jak se mnou pracovat. Za mě je to jeden z nelepších technických trenérů. Po technické stránce jsem se posunul dál, strašně nás to společně baví. Jak se zlepšuju já, tak i on. Razíme cestu, že není v životě dne, kdy by se člověk nezlepšoval. Pracujeme na detailech.“

V posledních měsících jste porazil solidní řádku hvězd, kterého vítězství si ceníte nejvíc?

„Já k tomu přistupuju velmi pokorně. Výsledků si cením, jsem rád za to, jak se mi to povedlo. Nejvíc mám ten poslední zápas s Japoncem Iimuorou. Prohrával jsem 5:11, ukázal jsem dobrý charakter a dokázal jsem zápas otočit.“

Jaký byl pro vás lednový návrat do olympijské Paříže, ač ne do Grand Palais, ale do haly Pierra de Coubertina?

„Bylo to bláznivé! Dokážu to teď porovnat s Turínem, kde bylo taky hodně lidí, ale fanoušci byli kultivovaní. Tleskali po zásahu, ale že by bouřili a blouznili, to ne. Ve Francii to byl blázinec, lidi zpívali chorály, měli vlajky s obličeji svých hvězd. Na obou turnajích mně fanoušci po zápase zatleskali, i když jsem šel s Italem i Francouzem. V Turíně, když jsem prohrál s domácí hvězdou Marinim, všichni se postavili, zatleskali. Dokonce čekali před halou, bylo to hezké sportovní gesto.“

Čeští šermíři získali medaili na dvou olympiádách v řadě, cítíte, že se zájem mezi lidmi o váš sport zvedá?

„Myslím si, že se to navzájem podporuje. Víc lidí uvěřilo, že ty věci jdou dělat. Je super, že to dodá víru mladším klukům. Za fleret byl dvakrát na závodech Lev Holý, je teď i pod mým trenérem. Je skvělý krok, že se Giovanni věnuje ostatním závodníkům z juniorských kategorií, bude to mít velký dopad. Cesta je správná, věřím, že úspěchy budou.“

Vy jste i muzikant, vydáváte singly. Sledoval jste half time show při Super Bowlu, kde vystoupil rapper Kendrick Lamar?

„Sledoval jsem to. Kendrick Lamar je samozřejmě obrovská star, která vyhrála i Grammy. Mně osobně se víc líbili v minulosti Eminem, Dr. Dre a Snoop Dogg nebo Shakira. Ale je to absolutně trendující artist, je v pořádku, že tam byl. Umění je hodně o individuálním vkusu lidí.“