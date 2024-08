Emotivní oslava šermířů v Českém domě: Hoši, děkujeme! Tanečky i křik

Byla to jízda. Nečekaná, famózní, medailová. A zakončená oslavou v Českém domě v Paříži. Bronzové kordisty po fenomenálním olympijském úspěchu vítali v srdci království šermu nadšení fanoušci. Sestavu Jakub Jurka, Jiří Beran, Martin Rubeš a Michal Čupr ovládly ty nejsilnější emoce. „Pro mě je to jako zlatá tečka,“ vykládal do mikrofonu pohnutě dvaačtyřicetiletý Beran, který velkolepě zakončil aktivní kariéru.