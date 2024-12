TY BRĎO! Bylo to nakažlivé, líčí šermíři. Za čtyři roky? Klidně stokrát

Víte, kdo to vlastně byl ten Brďa? Podle zkoumání Encyklopedie Radiožurnálu šlo o historickou postavičku, která se v polovině devatenáctého století potulovala po východních Čechách. Výraz „ty brďo“ se údajně pojí s historkou, kdy byl Brďa nachytán in flagranti s manželkou jakéhosi úředníka. Jazykovědci zase tvrdí, že výraz vznikl zkrácením výrazu „ty člobrďo“, respektive „člobrdo“, což je nespisovné označení pro člověka. Během olympiády v Paříži si hláška užaslého Jiřího Berana staršího každopádně žila svým vlastním životem. Určitě v dobrém přispěla ke slávě čtyř bronzových šermířů, kteří se sešli k oslavě historické medaile během vyhlášení ankety Sportovec roku.

Napadlo by vás, který výrok by letos v žebříčku deníku Sport mohl vyhrát?

Rubeš: „Nezaznělo to v přenosu osmnáctkrát?“

Beran: „Píchej, to není… Tak Ty brďo!“

Tak jste na to přišli… Jak jste vnímali humbuk, který se nejenom okolo tohoto výroku, ale především okolo vašeho olympijského výkonu v Česku strhnul?

Jurka: „My to nebereme jako výrok. Abychom neříkali to druhé slovo, říkáme to docela normálně. Jakmile se to používalo v televizi, tak bylo vidět, že se Jirkův táta musel krotit. V tu chvíli to použil asi až moc. Ale perfektně se to spjalo s výkonem.“

Beran: „Bylo to nakažlivé. Spousta lidí to nepoužívá až tolik, přitom je to takové hezké, milé. Přilepilo se to k tomu, až mě to překvapilo, jak se to chytlo. S olympijským týmem se udělala trička. Je zajímavé, že video ´Ty brďo v paneláku´, jak jdu domů, když přijedu z olympiády, tak nějakým nesmyslným algoritmem sbírá víc a víc zhlédnutí. Ty brďo občas i někdo zavolá na ulici.“

Rubeš: „Já jsem byl v Plzni v šermířském klubu ukázat medaili, povídal si s dětmi a ukazovali mi tam fotku, jak si kamarádka jedné členky nechala na kotník vytetovat olympijské kruhy a pod to Ty brďo. To už je hodně zajímavý a dost odvážný.“

Je možné s tímhle výrokem dál marketingově pracovat?