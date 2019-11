Na návštěvě za Theophilem: šampion si užívá slávy, narostlo mu bříško | iSport.cz

Byla to párty, jakou český dostihový svět ještě neviděl. Hrdinové byli devítiletý hnědák Theophilos, žokej Josef Bartoš a trenéři Pavla a Josef Váňovi, kteří pro unikátní stáj Dostihový klub iSport-Váňa zařídili triumf ve Velké pardubické. Spolu s hlavními aktéry v sobotu přímo v Chyši slavilo devadesát členů největšího syndikátu v zemi. „Jako by Velká pardubická byla dnes. Se všemi těmi lidmi se mi zase vrátily emoce,“ usmívala se Pavla Váňová.

V potemnělé sokolovně u fotbalového hřiště v Chyši stál uprostřed sedícího davu žokej Josef Bartoš a s mikrofonem v ruce se díval na záznam letošní Velké pardubické, který se promítal na zdi.

„A teď mě začaly bolet nohy,“ rozesmál sál.

V něm bylo kolem devadesáti členů dostihového syndikátu, kteří se druhou říjnovou neděli společně radovali z vítězství klubového koně Theophila ve Velké pardubické. Hnědák s tzv. beránky kolem očí tehdy zakolísal za poslední překážkou, ztratil vedení, ale žokej Josef Bartoš v něm našel sílu na úspěšný protiútok.

„Já jsem do poslední chvíle věřila, že to dá. A pak proběhly beránky cílem, byl to masakr,“ smála se při vzpomínce jedna z členek klubu Kateřina Mrázová.

„Když padl nápad, že se založí syndikát, okamžitě jsme řekly, že je to fantastické a jdeme do toho. Na Velké pardubické jsme přebíraly poháry. Mohly jsme být přímo v dění,“ pochvalovala si její kamarádka Veronika Bachmannová. „Pro lidi, co jsou z daleka, je to naprosto úžasné. Můžou mít kontakt s koněm, není to jenom o tom jet s ním na závody, je to i o tom si ho pohladit, povodit, poznat ho z té druhé stránky.“

Sobotní slavnost spojila dosavadní členy klubu s desítkami dalších, kteří se přidali poté, co se po Velké pardubické začalo prodávat členství pro příští dostihovou sezonu. Početná skupina měla sraz na chyšském náměstí, poté se přesunula na guláš do sokolovny a pak... Hurá za Theem!

Nadhled šampiona

Koňský hrdina strávil příjemný den v prostorném výběhu rozprostírajícím se kolem jeho stájí v Bohuslavi, kam je to z Chyše pár minut jízdy. Když Pavla Váňová vyvedla koně na dvůr, čekal ho už dav klubových členů. Lidé svému šampionovi přinesli spoustu kilo jeho nejoblíbenějších pochoutek – jablíček a mrkviček. Jeden pár pamlsky dokonce uspořádal do parádního dárkového koše.

„To bude mít do Vánoc!“ zaznělo z davu.

Theophilos, který v začátku svého pobytu ve Váňových stájích proslul jako těžko zvladatelný kůň, snášel pozornost s nadhledem šampiona.

„Členové syndikátu, kteří ho byli navštívit, říkají, že je úplně jiný než před lety. Je možné, že jak si Železník užíval své slávy, i on si užívá svoji slávu,“ usmíval se Josef Váňa. „Pravda je ta, že mu teď trošičku narostlo bříško, jelikož druhý měsíc odpočívá. Ale to se všechno spraví a možná i ta jeho klidnější hlava je tím, že je napapaný.“

Redaktor Sportu Martin Hašek o syndikátu iSport-Váňa: Utvořili jsme super tým

Hladoví ostatně nezůstali ani lidé. Po návratu ze stájí do sokolovny hned začala hostina.

„Co nás teď čeká? Hlavně musíme sežrat to prase, které se peče už od oběda,“ smál se Váňa. „A nejenom jídlo, tady jde o to, aby se lidi, co v syndikátu jsou, spřátelili a jezdili fandit tomu koni do budoucna jako přátelé.“

Během čtyř týdnů od Velké pardubické už počet klubových členů pro příští rok narostl na víc než 160 lidí a dá se očekávat, že jich bude minimálně 200.

„Jsou úžasní, hlavně mě těší to, že to jsou úplně obyčejní, normální, nenamyšlení, skvělí lidé, kteří nám fandí, a já cítím, že jsou stejní jako my,“ řekla Pavla Váňová. „Je to pro tyhle normální lidi, kteří nemají na to, aby si celý rok financovali svého koně a chtěli si užít radost i všechno, co to obnáší.“

Klub je stále otevřený i dalším zájemcům. Přihlásit se můžete na stránkách www.dkfans.cz.