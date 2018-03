Další rána pro Stromského! Majitel sebral koně a štěstí rozkvést nestačilo

Jako by už osudových ran nedostal dost. Dostihový žokej Marek Stromský (44 let), který už dvakrát přišel o vítězství ve Velké pardubické steeplechase, se sbírá z dalšího kopance. Pár dní před startem nové sezony přišel o oba koně, které ve skromné stáji DS Albertovec připravoval. „Celé se to pohnojilo!“ štve Stromského. „Pan Boček, majitel, se zbláznil do mladé baby, pálí mosty. Rozhodl se, že jej koně v Albertovci asi stojí moc a položil to.“

Stromský v Albertovci od minulé sezony pro Jiřího Bočka připravoval dva koně. Irského valacha Luck Ahead (5 let) a francouzského hřebce Waldo Pepper (5). Minulá sezona byla rozjezdová. Stromský v Albertovci s pomocí přátel opravil skoky, Boček zajistil cvalovou dráhu. Z šesti startů v nižších kategoriích se dvakrát umístili, na dotacích získali pár drobných (13 tisíc korun). Luck Ahead běhal pětkrát, Waldo Pepper jednou.

„Říkal jsem, že koně potřebují minimálně rok na aklimatizaci, byli docela vyždímaní, udělali jsme s nimi hodně práce,“ líčí Stromský. „Waldo měl problémy, ty jsme odstranili, všechno jej přestalo bolet. A když nám to teď měli a mohli vrátit, tak jsou pryč. Pan majitel je prostě odvezl.“

V Albertovci tak Stromskému zbyl jeden kůň, kterého měl Jiří Boček napůl s jinou majitelkou. „Zůstal jen Perfect Storm, to je dobrý kůň, řešíme, co s ním. Protože s jedním to nemá smysl,“ říká Stromský. „Asi se neudrží ani Albertovec, takže řešíme, kam s ním do tréninku.“

Sám chce ještě protáhnou jezdeckou kariéru. „Jezdeckou licenci už jsem si vyřídil, koupil jsem pár nových věcí, nechci to ještě zabalit, byla by škoda končit. Ale musím se s někým domluvit,“ uvažuje Stromský. „Perfect Storm je dobrý, na něj těším. A budu hledat někoho, kde jezdit, něco vydělat, protože teď jsem bez práce. Chci ještě zůstat. Sezonu rozjedu a kdyby to nešlo, zabalím ji. Ale nabídky na dostihy v Bratislavě a do Koles už mám, tak uvidíme.“

Pevnou dohodu zatím Stromský s žádným z trenérů nemá. „U Holčáků se rýsuje skvělý Sergeant Thunder,“ připomíná žokej devítiletého ryzáka, se kterým vyhrál všech pět dostihů v zahraničí. „Ten by měl podle trenéra začít v Pardubicích, aby si to tam vyzkoušel k případné Velké pardubické. To je moc dobrý kůň, byl bych rád, kdyby mu to vydrželo.“