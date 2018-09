Koňská hvězda s bodyguardem a letadlem: favorit v Chuchli propadl

Velkou Chuchlí zněla podruhé v historii kazašská státní hymna na počest Bajuržana Murzabajeva. Šestadvacetiletý žokej se učil v Česku u trenéra Arslangireje Šavujeva a teď se stává hvězdou německých dostihů. „Věřím, že jednou půjde v mých stopách, ale doufám, že ho letos a v příštím roce ještě trochu potrápím,“ prohlásil o celkovém vítězi prestižního klání šestnácti jezdců nejlepší český žokej historie Filip Minařík, který byl na mítinku jako host.

Po Murzabajevovi byla mezi trenéry, kteří vybírali jezdce do čtveřice největších dostihů Evropského poháru žokejů, velká poptávka a Kazach toho naplno dokázal využít. Na chuchelském závodišti se mu obzvlášť dařilo se svěřenci trenéra Václava Luky, kteří se představují v průběhu roku především ve Francii. S dvouletým Pardon My French byl o krk druhý, desetinového favorita Wirelesse dovedl k přesvědčivému vítězství, třetí byl s německým Juliem a v divácky nejatraktivnějším doběhu ve Velké ceně českého turfu porazil s bělkou Rousse vítězku derby Blessed Kiss. „Už před dostihem jsem říkal svému kamarádovi Panovovi, že budeme v cíli raz dva, a to se potvrdilo. V rovince to byl pěkný souboj,“ vrátil se k souboji v EJC Long Murzabajev.

„Jsem rád, že jsem se mohl letošního Evropského poháru žokejů zúčastnit. Volno jsem dostal na poslední chvíli, dvakrát jsem byl za trenérem Andreasem Wöhlerem, u kterého pracuji, ale nechtěl mě pustit, až na poslední chvíli jsem dostal svolení,“ popisoval Murzabajev. „Do Prahy se vždycky rád vracím, bohužel dostihy se tu běhají většinou v neděli, kdy mám práci v Německu, ale příští týden budu jezdit v Karlových Varech,“ dodal.

Murzabajev navázal na svůj dva roky starý triumf. „Chtěl jsem vyhrát Evropský pohár žokejů ještě jednou, byla to pro mě velká výzva a jsem rád, že se to podařilo.“

Z dostihového dění největší pozornost přitahoval EJC Leram Million na 1400 metrů s hvězdným světoběžníkem Gordon Lord Byronem. Ten odskočil do dostihu jako favorit, irský žokej Tadhg O’Shea ho na začátku cílové roviny posunul do čela, ale jak se blížil cílový mezník, propadl se až na pátou příčku. Indický majitel nebyl spokojen, ale věk ani u koní nelze zastavit. Středem dráhy, po pevnějším podkladu, šel s jistotou za vítězstvím čtyřletý tmavý hnědák Troizilet ze stáje Leram, kterého trenér Václav Luka nasedlal pro Francouze Jean-Bernarda Eyquema.

„Už před startem jsem říkal, že to pro nás bude o taktice. Jean-Bernard Eyquem má velmi dobré ruce a to beze zbytku potvrdil. Průběh dostihu jsme měli ideální a potvrdilo se mé mínění, že se může vyhrát,“ řekl trenér Václav Luka. Nadšený Eyquem štěstím odhodil bičík mezi diváky, kteří si odnesli cennou relikvii. „Jsem šťastný, že se mi podařilo zvítězit, byl to velmi pěkný dostih a kůň výborně připravený,“ doplnil.

Troizilet byl loni v EJC Million druhý za Ultimate Fightem, letos o délku a půl zvítězil. „Potřebuje dráhu s obloukem jako ve Velké Chuchli, nemůže běhat na rovných drahách, které jsou na některých závodištích ve Francii, a 1400 metrů je jeho parketa.“

Václav Luka prožil včera ve Velké Chuchli jeden z nejlepších dní své trenérské kariéry. Ze čtyř jedničkových vrcholů tři vyhrál a jednou byl o krk druhý. Potvrdil tak, že jeho francouzské úspěchy v posledních sezonách nejsou náhodné.

Evropský pohár v číslech EJC Million, rovinový dostih (1400 m, tříletí a starší koně, dotace 2 600 000 Kč): 1. Troizilet (ž. Eyquem, tr. Luka, Stáj Leram), 2. Noble Cliff s, 3. Julio. Čas: 1:25,45. Výrok: jistě 1 1/2 - kr. hlava - 1. Gerschův memoriál (1400 m, dvouletí koně, dotace 600 000 Kč): 1. King Archie (ž. Línek, tr. Tůma, Stáj Dr. Charvát) - 2. Pardon My French, 3. Pacific Hill. Čas: 1:27,05. Výrok: boj krk - 2 1/2 - 1/2. Velká cena českého turfu (2400 m, tříletí a starší koně, dotace 600 000 Kč): 1. Rousse (ž. Murzabajev, tr. Luka, stáj Hana Veselá), 2. Blessed Kiss, 3. Kihnu. Čas: 2:34,75. Výrok: tuhý boj hlava - 5 - 3. DALŠÍ DOSTIHY: I. Tropical Bond (Růžičková) - Alfa Wolf - Iraklin, III. Valmont Ohne (ž. Borja) - Finios - Dodybud, IV. Sapienti (ž. Helfenbein) - Markos - Waste No Time, V. Wireless (ž. Murzabajev) -Black Canyon - Ideal Approach, VIII. Lusk (ž. Janáček) - La Velocita - Stuhna. Evropský pohár žokejů: 1. Murzabajev (Kaz.) 30 bodů, 2. Eyquem (Fr.) 18, 3. Helfenbein (Něm.) 17, 4. JANÁČEK 17.