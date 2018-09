Celebrita! První kůň přiletí do Česka na dostihy letadlem, čeká ho luxus

Na dražbě stál kdysi v přepočtu 50 000 korun jako poslední herka. Zítra ale Gordon Lord Byron dorazí do Prahy jako legenda rovinových dostihů. Svědčí o tom osm vítězství v tzv. grupových dostizích, jakési koňské Lize mistrů, někdejší žebříčkové postavení nejlepšího koně světa, 1,8 milionu liber na výhrách (asi 54 milionů korun). Nebo jenom ten fakt, že do Prahy, jako správná hvězda, přiletí.

„Je to první kůň, který do Česka přiletí na dostihy,“ usmívá se Milan Baraník, jeden z organizátorů sobotního Evropského poháru žokejů v pražské Velké Chuchli. „Jednání o tom probíhalo asi čtrnáct dní napříč leteckými společnostmi. Jedna to odřekla. Potom jsme zažili martyrium, aby na letišti Václava Havla koně přijali. Ze začátku si s tím nevěděli rady.“

Nakonec všechno klaplo a desetiletý valach tak v pátek večer přistane na ruzyňském terminálu 3 určeném pro soukromé lety. „Řešilo se to do poslední chvíle,“ dodává Baraník. „Půjde rovnou z rampy do auta trenéra Luky. Má vlastní box, majitel si vyžádal i ochranku, celou dobu bude v Chuchli přítomen i stájník.“

Koně před lety vybrala sekretářka

Všechna ta sláva pro koně, pro něhož si jeho trenér Tom Hogan před deseti lety ani nejel na dražbu. Místo sebe poslal svou tehdejší sekretářku Jessiku Cahalanovou, dal jí den volna a limit 1700 eur. Cahalanová, která do té doby žádného koně nevybírala, zvolila Gordona Lorda Byrona, tři stovky nad hranici určenou trenérem zaplatila z vlastní karty. Hogan chtěl koně prodat za pár měsíců na dražbě ročků, kůň ale v dražebním ringu divočil a nikdo ho nechtěl.

„Jeho otec Byron byl v té době asi tak populární jako AIDS. Celý náš investiční plán skončil totálním fiaskem – zaplaťpánbůh,“ smál se později Hogan.

Kůň se navíc hned při prvním dostihu pokusil přeskočit bariéru a zlomil si pánev. Trenér ho však odmítl utratit a vyléčil ho. Ve čtyřech letech ho Hogan poslal do prestižního Prix de la Foret, kde vyběhl první velké vítězství a začala jeho báječná kariéra. Její nejzářivější moment přišel před čtyřmi lety, kdy Gordon Lord Byron v Sydney v kurzu 18:1 vyhrál dostih o milion australských dolarů.

Na rozdíl od jiných úspěšných koní ale nemůže svým majitelům, mezi něž patří i 170. nejbohatší člověk světa Cyrus S. Poonawalla, vydělávat další peníze v chovu. Ve svých divokých letech byl totiž vykastrován, a tak běhá jako valach.

„Nemá zajímavý původ, nikdo nemohl očekávat jeho formu v pozdějším věku. Některé koně to uvolní, kastrace je zklidní,“ vysvětluje Luka.

Událost desetiletí

V sobotu se Gordon Lord Byron představí v nabité konkurenci EJC Leram Million v nejbohatším středoevropském rovinovém dostihu na 1400 metrů s dotací 2 600 000 korun a utká se například s hřebcem Juliem, jehož spolumajiteli jsou brankář 1. FC Kolín nad Rýnem Timo Horn a člen poradního sboru klubu Eckard Sauren. Dalším favoritem bude Shining Emerald, který patří dubajskému milionáři Jaberu Abdullahovi.

„Koně takových kvalit tady ještě nebyli. Přestaví se žokejové patnácti národností. Bude to jedinečná událost desetiletí, možná i víc,“ říká trenér Václav Luka.

Evropský pohár žokejů se ve Velké Chuchli konal poprvé před třemi lety a je v Česku unikátní akcí. Do země láká opravdové hvězdy rovinových dostihů, které jsou ve světě daleko populárnější než překážkové dostihy.

Letos je nejzvučnějším jménem panamský žokej působící v Německu Eduardo Pedroza, který v Česku poprvé startoval ve dvaceti letech v Českém derby a od té doby vyrostl v superstar.

Elita ve Velké Chuchli

K dalším jezdeckým osobnostem patří Brit Brett Doyle, který působí ve stáji dubajského vládce Mohammeda al Maktúma, či irský světoběžník Tadhg O´Shea. Česko zastupují v zahraničí úspěšní Václav Janáček a Tomáš Lukášek. Mezi favority patří také kazašský žokej Bauyržan Murzabajev, předloňský vítěz Evropského poháru a trojnásobný český šampion.

„Já se těším hodně na Eduarda Pedrozu. Je to hodně stylový jezdec. Samozřejmě, už má i léta, ale občas ho vídám ve Francii, má kvality na nejvyšší úrovni,“ říká Luka o čtyřiačtyřicetileté legendě.

O vítězství v Evropském poháru bude bojovat šestnáct žokejů z patnácti zemí. Každému jezdci se budou počítat čtyři nejlepší výsledky dne, v každém dostihu se boduje prvních pět míst. Mítink má čtyři vrcholy, kromě hlavního dostihu se ještě běží další tři s dotací 600 000 korun.

Pro čtyři nejlepší dostihy si žokeje vybírali trenéři podle handicapu přihlášených koní. Jejich startovní čísla se ale losovala a při hlavním dostihu tři favorité dostali tři nejméně výhodné dráhy na vnějším okraji.