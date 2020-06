Váňa má ve stáji Gotta. Koupil mu kozu, manželka mu musí zpívat | iSport.cz

Gottovy písničky vloni Váňům na podzim pomohly k velkému vítězství ve Velké pardubické. Pavla Váňová jimi dlouhodobě působila na svéhlavého Theophila. Rozpustilý hnědák z Dostihového klubu iSport.cz se pod jejím vedením zklidnil a zvládl i humbuk při nejslavnějším českém dostihu.

„Já v paddocku ochraptěla. Pořád dokola jsem zpívala Stokrát chválím čas. Pořád jsem si to pobrukovala,“ líčila Váňová po Velké pardubické, která se na podzim konala jen necelé dva týdny po mistrově odchodu.

„Je to hodně osobní. Myslím, že se nikdo ze syndikátu nebude zlobit, když řeknu, že Theo vyhrál a běžel pro pana Gotta. Myslím si, že on se nahoře na nás usmíval a tleskal,“ líčila tehdy Váňová.

A teď má ve stáji koně se jménem Gott. Díky drobnému žertu majitele Jiřího Odcházela, který koně koupil na dražbě ve francouzském Deauville. Za 120 000 eur.

„Volal mi, ať se na něj podívám. Já jsem se podíval do papírů a vidím, že jeho brácha loni ve Francii patřil mezi nejlepší dvouletky,“ líčí Josef Váňa. „Jeho matka byla Gotlandia, tak se mě ptal, jestli by se nelíbil paní Váňové. Protože paní Váňová byla do Gotta blbá celý život. On říkal, tak já ho koupím a dáme mu jméno Gott.“

A tak se i stalo. Francouzi se jménem neměli problém a dvouletý kůň tak putoval do Váňových stájích v Mlýncích, kde už má na boxu cedulku se jménem. Tam se mu ale ze začátku nelíbilo.

„Průser byl ten, že začal chodit v boxu kolem dokola. Tak jsem mu koupil kozu, celkem se to spravilo,“ vypráví Váňa. „Pustili jsme je s kamarádem do výběhu. Jenže koza šla k Temperamentovi, protože je tam lepší seno. Temperament se naštval, kopnul ji, zlomil jí páteř. Mám ještě půlku kozy v mrazáku. Ale i bez kozy se to dá.“

Gott má ještě celou kariéru před sebou. První dostihy pro dvouleté koně ho můžou čekat v závěru letošní sezony.

„Zatím je to ještě takový dítě, třeba dozraje, je to takové dělítko,“ usmívá se Váňová.