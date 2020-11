Žokej Minařík končí: Po takovém pádu už se nedá vrátit. Ničeho nelituji

„Je mi čtyřicet pět let, za normálních okolností bych jezdil možná ještě pět sezon,“ potvrdil Minařík pro Jezci.cz. „Samozřejmě to není snadné, ale čas loučení by stejně nadešel a pád v Mannheimu to pouze urychlil.“

Po těžkém pádu ze začátku července byl Minařík dlouhé týdny v kómatu, znovu se učil chodit a stále se v domácím léčení dává dohromady. „Otevřeně říkám, že po takovém pádu se už nelze vrátit. O dvacet let mladší jezdec by to možná zvládl, ale v mém věku už ne. I ve chvíli, kdy by to člověk dokázal fyzicky, by byla jen otázka času, kdy se objeví strach. Ničeho ale nelituji a nic bych nevrátil zpátky, ani ten osudný pád. Ten sport mi dal hodně a teď prostě nastal čas zaplatit za to nějakou cenu.“

Pauza, Zulejka, Vicody a teď Sottovento. Taxis má další oběť, kde je chyba?

Filip Minařík, rodák z Radotína, je čtyřnásobný německý šampion (2005, 2011, 2016 a 2017). Za třicet let vyhrál 1769 dostihů, z toho 54 na grupové scéně. Nasbíral celkem 110 blacktype vítězství, jako první Čech překonal hranici 1000 vítězství v kariéře a zúčastnil se britského Shergar Cupu. Tři zimní sezony odjezdil i v Japonsku.

„Nebyl jsem talent od přírody, měl jsem to spíš vydřené,“ líčil Minařík. „Vždycky jsem ale měl štěstí na lidi, od kterých jsem se toho mohl hodně naučit. Nejdříve od táty, postupně i od dalších. I v Německu mě vždy někdo podporoval, ať už to byli Fanelsovi, Schiergenovi nebo rodina Ullmannových a hřebčín Schlenderhan.“

U koní by chtěl i dál zůstat. Zatím se však soustředí na rehabilitaci a návrat do života. Sám říká, že k tomu bude potřebovat ještě hodně času a k trpělivosti.