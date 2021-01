Váňa prorokoval synovi: Nevyděláš euro! Junior se ale vrátil s balíkem

Šest týdnů odloučení od svých nejbližších se pro Josefa Váňu mladšího a žokeje Josefa Bartoše chýlí ke konci. V pondělí dopoledne opustili apartmán na Azurovém pobřeží v Cagnes sur Mer a vydali se do Pisy, kde jsou dostihy ve čtvrtek odpoledne.

„Mám pocit, že asi nikdy už doma nebudu,“ říká na úvod Josef Váňa mladší s úsměvem a dodává: „V pátek nad ránem bychom měli být doma. Už se těším strašně moc.“

Na konci listopadu se Váňa s Bartošem a dvanácti koňmi přesunuli na závodiště do Cagnes sur Mer, kde se od 1. prosince do 10. ledna konal tradiční překážkový mítink.

Před cestou otec a syn Váňové uzavřeli sázku. Otec byl k počínaní syna a jím připravovaných koní skeptický a tvrdil, že koně z jejich stáje nevydělají ani euro. Syn si věřil a řekl, že vydělají 100 tisíc euro.

V neděli po dostizích koně odjeli a na kontě mají více než 100 tisíc euro. Syn se tak může těšit na dobrou večeři placenou svým otcem. „Táta sice prohrál sázku, ale bude spokojen s naším působením ve Francii,“ směje se syn.

Josef Váňa mladší je z působení na jihu Francie nadšen. „Výsledky výborný, tým pracoval na jedničku s hvězdičkou, chvíli nám trvalo, než jsme všechno pochopili, a jsem rád za vztah, který máme s Pepčou Bartošem, jen díky tomu jsme to přežili.“

Nadšen je i italský majitel Josef Aichner, jehož svěřenci v Cagnes sur Mer startovali. „Kdybychom z dvaceti startů byli devatenáctkrát poslední, tak by nám řekl, že holt máme koně jen na běhání v Itálii, ale tak takhle se bojím, co zase vymyslí, protože má rád dobrodružství,“ dodal na majitelovu adresu Váňa.

Těžký týden i pokuta za bič

Za normálních okolností by rodiny za dvojicí Josefů mohly v době vánočních svátků dorazit, ale nyní to možné nebylo. Vzájemně si oba Josefové pomáhali. „Jeden den jsem ve výtahu říkal, že bych jel rád domů. Druhý den jsem byl v pohodě a Pepča říká, že by jel zase domů on, a tak se to střídalo.“ Váňa už má jasno o nadcházejícím víkendu. „Budu se věnovat jen ženě a dceři.“

Začátky byly krušné, výsledky moc nebyly. „První týden jsem si říkal, proč jsme to vlastně zkoušeli. Koně po dostihu funěli víc než L’estran po vítězném Gran premiu v Meranu, myslel jsem si, že je budu muset do stáje nosit. Tamní dostihy potřebují jiný styl práce a jiný styl tréninku, samozřejmě se projevila cesta a změna počasí,“ popsal Váňa. Navíc Cagnes sur Mer není možno srovnávat s jinou francouzskou dráhou, skoky jsou tam lehčí, ne tak náročné jako na drahách v Paříži a okolí.

Konečná bilance na Azurovém pobřeží je jedno vítězství a patnáct umístění mezi prvními pěti, v přepočtu výdělek více než 2,8 milionu korun. Navíc několik umístění mezi nejlepšími třemi v listed a grupových dostizích. „Už před odjezdem jsem říkal, že nejlepší vyhlídky má Sternkranz, neboť má široký výběr dostihů, a to se potvrdilo. Pro další koně byl přece jenom horší výběr. Nyní už je to něco jiného, francouzský handicap už má více koní.“

Výsledky české ekipy ocenili i Francouzi. Po hlavním dostihu si došel Josef Bartoš pro pokutu, neboť Sternkranzovi dal v cílové rovince o jednu ránu bičem více, než dovolují pravidla. „Řekli mu jasně, že pravidla platí pro všechny stejně, ale pogratulovali mu za výsledky, kterých jsme dosáhli. Stejné to bylo, když jsem v pondělí vyřizoval v kanceláři formality, také jsme sklidili uznání, zapsali jsme se domácím do paměti.“

Za rok návrat na místo činu? „Dneska nevíte, co bude zítra, natož za rok. Také záleží na tom, jestli nás ženy pustí a budeme mít koně, kteří se tam dokážou prosadit. Možná zkusíme někdy v průběhu roku odjet na delší dobu do okolí Paříže a tam startovat,“ nastínil Josef Váňa mladší další dobývání dostihové Francie.