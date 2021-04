Velkou národní vyhrála poprvé žena! Blackmoreová je hvězdou posledních týdnů

Anglický dostihový deník Racing Post, okamžitě přispěchal s titulkem: „Královna z Cheltenhamu, královnou také v Aintree!“

„Nemohu tomu uvěřit,“ sdělila nadšená Rachael Blackmoreová. Pro letošní Velkou národní konanou na liduprázdném závodišti v Aintree na distanci 6940 metrů s 30 překážkami si Blackmorová vybrala osmiletého valacha Minella Times z lotu dvorního trenéra Henry de Bromheada. Minella Times byl nabízen v kurzu 12:1. Při Zlatém poháru v Cheltenhamu sáhla Rachel vedle, místo vítězného Minella Indo zvolila druhého v cíli A Plus Tarda.

„Minella Times měl naprosto senzační zrychlení, mám štěstí, že na něm jezdím v práci a nemůžu uvěřit, že jsme vyhráli Velkou národní,“ radovala se Blackmoreová.

Na osmiletého parťáka měla jen slova chvály: „Byl neuvěřitelný a krásně skákal. Snažila jsem se čekat tak dlouho, jak jen to šlo. Když jsme skočili poslední skok a já ho trochu pobídla, zrychlil a byl první. Je to neuvěřitelné.“

Také trenérovi Henry de Bromheadovi se podařil husarský kousek, radoval se z doběhu „raz dva“, tedy první dva koně v cíli, stejně jako ve Zlatém poháru v Chletenhamu. O více než šest délek za Minella Times finišoval Balko des Flos.

Trenér De Bromhead vyhrál v Cheltenhamu kromě Zlatého poháru ještě další dva prestižní dostihy a společně s triumfem ve Velké národní je tak králem britských překážkových dostihů.

„Je to skvělé, Rachel byla skvělá a já jsem nadšen, byla to super jízda. Máme štěstí, že mohu spolupracovat s Rachael,“ pěl superlativy trenér.

Velká národní je handicapovým dostihem, kde koně nesou hmotnost podle předchozích výsledků. Minella Times měl vysoké číslo, 35, což značilo poměrně nízkou nesenou hmotnost, necelých 65 kilogramů, téměř o deset kilogramů méně než nejvíce zatížený Bristol de Mai.

Blackmoreová, startující stejně jako ostatní jezdci s černou páskou na levém rukávu na počest v pátek zemřelého prince Philipa, držela Minella Times v předních koních. Dvě překážky před cílem měli plné šance na vítězství čtyři koně, ale koncovku měl jednoznačně nejlepší Minella Times a historie dostihů se přepisovala.

Minella Times reprezentuje barvy jednoho z nejvýznamnějších ostrovních majitelů Johna Patricka McManuse. Ten se mohl radovat i z třetího místa, které vybojoval devítiletý Any Second Now.