Když žasne i Ringo Starr. Žokejka s postavou skřítka naplnila proroctví

Tak to začalo. Rachael Blackmoreová je dnes vítězkou Velké národní

Celých 185 let. Tak dlouho se čekalo, než Velkou národní na závodišti v Aintree, nejtěžší a nejprestižnější překážkový dostih na světě, vyhraje žena. Do historie se minulý týden zapsala jedenatřicetiletá Rachael Blackmoreová v sedle hnědáka Minella Times. „Dobrá práce, Rachael,“ ocenil v zástupu gratulantů i bubeník Ringo Starr z Beatles.

Velké pardubické se sice v Anglii přezdívá Ďáblův dostih, ale primát drží Velká národní v Liverpoolu. Nejtěžší steeplechase na světě. V roce 1929 bylo na startu neuvěřitelných 69 koní. V současnosti je jich povoleno maximálně čtyřicet a startovka se prakticky vždycky naplní. Je to síla. Když se masa koní rozjede, zem se otřásá a duní jako při frontálním útoku těžké jízdy.

Do toho třicet překážek vysokých jako dům a pevných jako beton. „Po nich se dá i chodit,“ žasla při jedné z návštěv jezdkyně a trenérka Martina Růžičková. „Kdyby se takovou překážku snažil kůň proskočit, jak je to zvykem u nás, tak ho to roztočí a letí na zem.“

Navrch zběsilé tempo. Žádný prostor na chybu. Jakékoliv zaváhání na trati dlouhé 6 940 metrů končí hromadným karambolem. Klesne jeden a další kolem padají jako domino. Těžší dostih na světě prostě není. „Pardubická je hezčí, technicky náročnější pro jezdce i pro koně, ale Liverpoolská je suverénně nejtěžší a nejnáročnější dostih,“ souhlasí Růžičková. „A konečně ji vyhrála i žena!“

Nezlomná Lata jako inspirace

Dostih svou historii píše od roku 1836. Dlouhých 139 let trvalo, než se v něm první žena vůbec mohla na koně vyhoupnout. Moc těžké. Moc náročné. Moc nebezpečné. Kdepak, ženy nemají fyzicky proti mužům žádnou šanci.

Pro srovnání, legendární Lata Brandisová si zarputilostí vybojovala premiéru ve Velké pardubické v roce 1927. Jela ji devětkrát, senzačně vyhrála v roce 1937. Celosvětová událost. Průlom na poli odvážných amazonek. Při prvním pokusu čtyřikrát spadla, čtyřikrát se vrátila do sedla.

„Na světě jsou blázni, zatracení blázni a pak ti, co znovu nasedají při steeplechase,“ cituje Johna Oakseye, dvojnásobného britského šampiona a komentátora, Richard Askwith v knize Nezlomná pojednávající o Brandisové. Hluboce zakořeněnými tradicemi Velké Británie to nemělo nárok pohnout. Oficiální povolení závodit ve Velké národní ženy dostaly až v roce 1975.

O dva roky později se na start jako první postavila Charlotte Brewová. Jedenadvacetiletá dívčina se ve stejném roce představila s Barony Fortem i ve Velké pardubické. Nedokončila ji. Stejně tak Velkou národní. To se jako první z žen povedlo Geraldině Reesové v roce 1982, byla osmá.

Nejlepší umístění až do minulé soboty držela