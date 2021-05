Kratochvíl udržel unikátní sérii. I s klisnou, kterou už nikdo nechtěl

„Dostali jsme ji jako dárek, ve Francii ji nikdo nechtěl,“ říkal v rozhovoru pro Českou televizi trenér stáje Lokotrans. „Byla už ve Francii v chovu, vyřazená z dostihového provozu. Ale nemohla mít hříbata, tak ji vrátili na dráhu. A ona se nám takhle odvděčuje.“

Zase tak velký šok to ovšem není. Tmavá hnědka Antalgique je polosestrou vítěze Gran Premio Merano Al Bustana či druhého z Českého derby Avereho. Geny a předpoklady má vynikající. Loni běhala čtyřkové steeplechase a byla třetí na proutěných překážkách ve Wroclawi. V Lysé nad Labem se jí daří, v srpnu zde zaznamenala své první vítězství, v dalších dvou startech doběhla druhá. Teď triumfovala před favorizovaným Aeneasem, třetí byl Bugsie Malone.

„Musím pochválit trenéra Luboše Urbánka, kobyla byla výborně připravená,“ děkoval v cíli do kamer šťastný Kratochvíl. „Znám ji z práce a vím, že je kvalitní, hodně šikovná na nohách. Ale byli tady výborní koně. Ukázala, že ani největší outsider by se neměl podceňovat. Běžela perfektně. Dobře skákala, mám obrovskou radost, že mi to pod mým novým zaměstnavatelem vyšlo znova.“

Kratochvíl poprvé Prvomájovou steeplechase vyhrál s Rabbit Wellem v roce 2014. Postupně si triumfy v Lysé zopakoval s Rabbit Wellem (2015), Ange Guardianem (2016), dvakrát s Theophilem (2017 a 2018), Power Zarem (2019) a Forever Dryem (2020). Všechny připravoval trenér Josef Váňa starší. Kratochvíl u něho po minulé sezoně ukončil spolupráci, je novou jedničkou stáje Lokotrans.

Jan Kratochvíl vyhrál poosmé v řadě Prvomájovou steeplechase v Lysé nad Labem. Tentokrát byl v sedle šestileté klisny Antagique

3 zobrazit galerii

„Gratuluji celému týmu a Lokotransu,“ děkoval Kratochvíl. „Power Zar to dlouho táhnul, znám ho, počkal jsem si na konec a doufal jsem ve formu kobylky. Věřil jsem, že to zvládne. Jen jsem si hlídal, aby nám vycházely skoky, nějaká rezervička tam ještě byla.“

Favorizovaný Aeneas trenéra Váni sice v závěru mohutně finišoval, ale na Antalgique už nestačil. „Bylo to na něho trochu krátké a na začátku byl laxnější,“ popisoval žokej Josef Bartoš. „Propadli jsme se a nemohli se dostat před Larizana, všude jsme byli pozdě, nepovedlo se to, bohužel. Předek nám utíkal. Sice pak stáhnul deset, patnáct délek, ale už bylo pozdě.“