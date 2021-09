Kamssio vyhrál St. Leger: rekordní čas, s finišem si „sám řekl“

Tak rychlý dostih na 2800 metrů ještě Velká Chuchle neviděla. Bělouš Kamssio triumfoval v čase 2:54.30 minuty. O dvě vteřiny posunul dosavadní maximum klisny Ready For Life z roku 2005.

„Dionis šel v oblouku hodně dopředu, my se drželi v klidu, čekal jsem, až si Kamssio sám řekne,“ popisoval Petr Foret. „Kdybych se hnal dopředu hned, tak by ho to v uvozovkách stálo život.“ Foret finiš načasoval naprosto přesně. V cílové rovině se prohnal kolem druhého Dionisa i třetího Respekta.

Kamssio potvrdil roli favorita a navázal na vítězství v St. Leger svého polobratra Ramssia z roku 2019. Jako dvouletý neběhal, tříletou kariéru rozjel ve Francii. V Českém derby vybojoval solidní páté místo. V St. Leger si připsal zatím nejvýraznější úspěch kariéry.

Trenér Václav Luka se z vítězství v St. Leger radoval potřetí (Ramssio 2019 a Nagano Gold 2017). Celkově oslavil už šestnácté vítězství v klasickém dostihu pro nejlepší tříleté koně.

Šestým místem v dostihu o 600 tisíc korun potěšila skupinu syndikátníků z týmu Hvězda-Olehla klisna Ramsya s Vendulou Korečkovou v sedle. „Ostudu jsme neudělali, i když to chvíli vypadalo, že by mohla bojovat i o čtvrté místo, to by bylo úplně super,“ komentoval trenér Čestmír Olehla. „Pravda je, že takhle těžký a rychlý dostih ještě v životě neběžela, vydala se a ukázala srdce.“

Žokejka Vendula Korečková byla před dostihem v dobrém rozpoložení. Že byla Ramsya v paddocku mezi urostlými hřebci nejmenší? „Co nepředběhneme, to podjedeme,“ usmívala se Korečková. „Dotace bere sedm prvních koní, na startu je nás sedm. Takže cíl je jasný – nesmím spadnout...“ Na nejlepší v cíli neztráceli moc, od pátého Mike Majka je dělila délka krku.

Druhým vrcholem klasického dostihu byla 43. Velká cena Prahy CK Martin Tour. Pětiletý bělouš Torque Power v ní útočil na historický hattrick, tentokrát skončil s Jiřím Palíkem třetí.

Vyhráli Billabong Cat (stáj Leram, trenér Václav Luka) s jezdkyní Lucií Fialovou, která na poslední chvíli nahradila zkušeného Jiřího Chaloupku. „Na začátku cílové roviny jsme měli menší kolizi, ale prokličkovali jsme a stihli jsme to na poslední chvíli,“ radovala se Fialová.