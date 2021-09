Na Velkou pardubickou se kvalifikovalo 30 koní. Šampionovi chyběl křik tribun

Lukáš Matuský posílá vzdušný polibek mamince do nebe po svém vítězství ve Velké pardubické • Michal Beránek (Sport)

Vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský skáče do náruče trenérovi Radkovi Holčákovi • Michal Beránek (Sport)

Třicet koní splnilo domácí kvalifikační podmínky pro start ve 131. ročníku Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou, která se poběží 10. října. Poslední nominační dostih ovládl osmiletý valach Kaiserwalzer s Lukášem Matuským (DS Millennium). Favorizovaný Theophilos z Dostihového klubu iSport-Váňa skončil s Josefem Bartošem druhý. „Celé to odtáhl a ve finiši položil. Když za měsíc uslyší plné tribuny, pojede!“ věří Bartoš.

Čtyři kvalifikace, čtyři různí vítězové. I trenéři. Žádná tradiční dominance matadora Josefa Váni, z jeho koní triumfoval hned v první kvalifikaci dvanáctiletý No Time To Lose, šampion z roku 2017. Na vrchol překážkové sezony však bude mít Váňa klasicky hodně solidně nazbrojeno.

K favoritům bude na začátku října patřit i vítěz z roku 2019, jedenáctiletý Theophilos. Přestože si na vítězství v aktuální sezoně zatím nesáhnul. V první kvalifikaci doběhl pátý, v závěrečné těsně druhý.

„Průběh byl proti ordre (plánům) trenéra Váni, což je mi líto,“ komentoval Josef Bartoš poslední kvalifikaci. Na startu bylo pouze šest koní, Theophilos odskakoval jako superfavorit s kurzem 1,85:1. Jenže si musel prakticky celý dostih diktovat tempo.

„Nechali jsme na začátku vodit Boroša (Beau Rochelias), jenže brzdil už na první skok,“ líčí Bartoš. „Nedovedl jsem si představit, jak to bude vypadat, až přijdou větší skoky. Tak jsem radši vzal Thea na špici. Byl vepředu celou dobu sám, pak přišel jeden rychlý spurtér a položil to. Nezazávodil až do cíle.“

Bartoš na hnědáka netlačil. Dobře ví, že vrchol sezony je teprve čeká. „Dal jsem mu ve finiši jen jednou bičem, nezareagoval. Byli jsme na osmdesáti procentech, vím, že to ještě nebylo ono. Podle toho jsem se i choval ve finiši. Je to na dobré cestě.“

Podle zkušeného žokeje odvedl Theophilos spolehlivou práci. „Výborný výkon, super skákal, už je to profík, který všechno dělá automaticky. Zkusil jsem mu udělat příjemný dostih, v říjnu jim ukážeme. Ve finiši není až takový bojovník, ale když uslyší plné tribuny, pojede. Žádný škrábanec nemá, neudělal chybu. Kromě Velké vody, kde mu lehce nevyšel odskok.“

Poslední kvalifikaci ovládl slovenský Kaiserwalzer s Lukášem Matuským, kterého trénuje Jaroslav Brečka. „V dostihu relaxoval, místy potáhnul, snažil jsem se mu vyhovět, aby ho dostih bavil,“ líčil Matuský, který před rokem vyhrál Velkou pardubickou s Hegnusem. „Věděl jsem, že když bude kvalda pomalá a bude ho bavit, tak konec má. To prokázal. Pepa (Bartoš) dostih super odvodil, já se za ním jen vezl a Kaiserwalzer ve finiši ukázal sílu.“

Kvalifikační podmínky v Pardubicích splnilo 30 koní. Kvalifikovat se ovšem koně mohou i v zahraničí, startovní listina se bude definitivně uzavírat až v týdnu Velké pardubické. Obhájce Hegnus, třináctiletý valach stáje Ševců, se v sezoně ukázal jen jednou. V červnové kvalifikaci, kterou ovládl talentovaný Evžen s Jaroslavem Myškou, doběhl Hegnus s Adamem Čmielem na pátém místě ze sedmi koní, co se dostali do cíle.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ NA VP