Cesta bojovnice. Klisna se z recese dostala až na start klasického St. Leger

St. Leger, poslední klasický dostih sezony pro nejlepší tříleté koně, už trenér Čestmír Olehla dokázal vyhrát v Česku i na Slovensku. Nikdy však na startu neměl větší překvapení. Přiznává, že maličká bojovnice Ramsya z dostihového Syndikátu Hvězda-Olehla byla původně na přihlášce jen z recese a hecu. Aby se prý bylo na co těšit. „A kobylka ukázala, že to nebyl výkřik do tmy, že toho má v sobě dost,“ říká Olehla. 76. ročník St. Leger Factoringu České spořitelny o 600 tisíc korun se běží v neděli v Chuchle Areně Praha, na startu bude osm koní.

Říká se, že Derby vyhrává nejšťastnější, St. Leger nejlepší. Trenér Čestmír Olehla s tím až tak nesouhlasí. „Pravda je, že spousta koní bývá usilováním o Derby na konci sezony tak exponovaná, že se St. Leger ve zdraví ani nedočkají. To je zřejmě i příklad letošního roku, kdy je původní startovka opravdu hodně seškrtaná.“

Na přihlášce zůstalo osm koní. Chybí oba vítězové prvních dvou dílů klasické Trojkoruny. Royal Word, vítěz Velké jarní, ani Hazarder, nejlepší z Derby, ve Velké Chuchli nepoběží. Na startu nebudou ani Solemeena a Giannah, které ovládly klasiky pro nejlepší klisny.

„Na původních přihláškách bylo přes padesát koní, my tam Ramsyu nejdřív zapsali z recese,“ přiznává Olehla. „Chtěl jsem lidem ze syndikátu udělat radost. A taky jsem přesvědčený, že to je hooodně dlouhá kobyla, nemá problém s distancí. To ukázali i její sourozenci, třeba Raviella v jedničkách vyhrála dvojnásobnou Karlovarskou míli.“

Motivací je i chuť uspět s koněm českého chovu. „Chci udělat radost Napajedlům,“ přiznává Olehla. „Když se podíváme do minulosti, tak v St. Leger se povedlo občas trefit i českému odchovanci. A především kobylám z českého chovu. Zkoušíme to.“

Jako trenér měl Olehla v minulosti především velké úspěchy nad překážkami, šest triumfů Železníka a Registany ve Velké pardubické mluví za vše. I v rovinových klasikách se dokázal prosadit. K triumfu v českém St. Leger připravil v roce 2007 Savignona, ve slovenském Tankreda (2003), Argantu (2004) a Babie Lato (2006). V Rudné pod Pradědem už trenérské otěže přebírá jeho dcera Veronika, připravuje i Ramsyu. Do sedla vybrali žokejku Vendulu Korečkovou.

„Verča sice taky závodí, ale je amatérka, nemá potřebný počet vítězství,“ říká Olehla. Počítat nemohli ani s Michalem Hroudou, který je angažovaný v Pegasu, pojede s Vert Liberte. „Vendulu Korečkovou znám léta, je to razantní holka, umí si v dostihu najít prostor a s kobylou by si mohla sednout,“ věří Olehla. „Ramsya potřebuje pohodový dostih, pak ji jen včas postrčit. Vytrvalec je, má docela rychlý konec, takže to bude o tom, aby měla klid, nikdo jí nezavazel. Pak to může být dobré. Doufám, že ostudu neuděláme.“

KLASIČTÍ VÍTĚZOVÉ 2021

Oaks (2400 m)

Giannah (žokej J. Šafář, stáj MUDR. Eva Nieslaniková, trenér M. Nieslanik)

České derby (2400 m)

Hazarder (žokej V. Janáček, stáj Dr. Charvát, trenér P. Tůma)

Velká jarní cena (1600 m)

Royal Word (žokej J. Palík, stáj Valentin Bukhtoyarov, trenér A. Šavujev)

Jarní cena klisen (1600 m)

Solemeena (žokej P. Foret, stáj Martin Bláha, trenér V. Luka)