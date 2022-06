Přišel o mámu i majitele. Brexitovu cestu lemují výhry i smutné události

Spáč, pohodář, kliďas i svéhlavá raketa. „Když ho nenaštveš, tak se jenom vezeš,“ říkal o Brexitovi po zatím posledním triumfu v Pardubicích žokej Pavel Složil. „Na konci mu ukážeš, že může jít dopředu a nikdo ho nezastaví.“

To potvrzuje i Čestmír Olehla. Brexitovu přípravu vede jeho dcera Veronika, ale zkušený trenér jí pomáhá s vyhledáváním dostihů a tréninkovými poznatky. „V dostihu je to s Brexou tak, že ho nesmíte nasr..., jak to říct slušně?“ zarazí se Olehla. „Nesmíte ho naštvat. Když se s ním taháte, nebo mu nekápnete do noty a není po jeho, začne být dravý, chce hned zbytečně závodit a začne chrochtat.“

Chrochtat? „Přestane pravidelně dýchat a má pak problémy s dechem,“ upřesní trenér. „Proto k němu potřebuji Pavla Složila, který si s ním skvěle rozumí.“ Talentovaný žokej, vítěz poslední Velké pardubické, se aktuálně dává dohromady po těžkém pádu v Meranu. V sedle pětiletého ryzáka byl Složil stoprocentní – tři starty, tři vítězství. Jedno ve Slušovicích, dvě v Pardubicích.

Přišel o mámu i majitele

Kromě vítězství provází Brexita i smutné události. Předčasně přišel o mámu, klisnu Beatiful Directu, i svého prvního majitele a chovatele Tomáše Gebauera. „Právě pan doktor Gebauer mu vymyslel nezvyklé jméno,“ připomíná Olehla. „Koník se narodil 29. března 2017, tedy v den, kdy Velká Británie požádala o ukončení členství v Evropské unii. Pan doktor byl srandista a dal mu podle toho jméno Brexit.“

Dostihových vítězství už se ovšem majitel a chovatel Tomáš Gebauer nedočkal. „Bojoval s rakovinou žaludku, vypadalo, že bude v pořádku,“ líčí Čestmír Olehla. „Když měl Brexa tři roky, stav pana doktora se náhle zhoršil a bohužel umřel. Brexu jsem od něj de facto dostal darem, spadl mi do náruče. Ale rok jsem nevěděl, jestli z něj bude dostihový kůň nebo ho prodáme do provozu za čtyřicet tisíc. Nakonec jsem ho dal do syndikátu (Hvězda-Olehla) s obavou, jestli se v něm uživí dva koně. Bylo to na hraně. Ale tím, že už si Brexa něco vydělal, tak se to dá.“

Kromě majitele přišel Brexit předčasně i o svoji mámu. Německá klisna Beautiful Directa uhynula na koliku. „Brexa byl její první a poslední hříbě,“ připomíná Olehla. „Kobylku jsme měli také v tréninku, koupili jsme ji od Hany Kabelkové. Byla to trošku bezhlavá kobyla, moc se neuměla v dostihu pošetřit. V proutkách nějaké výsledky měla, ale přišly problémy s nohama, tak ji pan doktor dal do chovu.“

Táta byl raketa

Otcem Brexita je Age of Jape, vítěz klasické Trojkoruny. V historii česko-slovenského turfu dokázalo pouze sedm koní vyhrát všechny tři domácí klasické dostihy na rovinách. Age of Japeovi se to povedlo v roce 2009. Vyhrál Velkou jarní (1600 metrů), České derby (2400 metrů) i St. Leger (2800 metrů). Ze čtrnácti rovinových dostihů dvanáctkrát vyhrál, dvakrát byl druhý. Od roku 2015 je chovným hřebcem ve Vlachovicích.

„Pan Gebauer to měl z Olomouce do Vlachovic blízko, tak Beatiful Directu připustil právě u Age of Japea,“ přitakává Olehla. „Age byl výborný, raketa, ale nebyl to tvrdý kůň, takže i Brexův zdravotní stav pro mě byl dlouho záhada. I proto začal běhat až ve čtyřech letech. Teď je v pořádku, běhá dobře. Asi je lepší, než jsem si myslel. Věděl jsem, že to je pozdní kůň. A že práce taky snese dost. Ale je vyloženě svůj.“

Jak se to projevuje? „Když po něm chcete práci, tak si ji odvede. Bez nějakého extra nadšení,“ líčí Olehla. „Vypadá, že má dost, že je unavený. Otočíte ho k domovu a najednou je plný sil a energie, dělá psí kusy. Pořád je v něm víc, než si umíme představit.“

Povahou je podle trenéra salámista, klidný kůň. „Nechá se na něm dřevo štípat, děcka mu můžou běhat pod břichem a on nic. Hodný, klidný, vyrovnaný. Zato v dostihu je obří mašina! Má dlouhatánský cvalový skok, takže mu žokej musí najít správné místo a neprat se s ním. Prostě ho nenaštvat. Pak vám to ve finiši vrátí.“