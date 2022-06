Složilův pád. Poslední vítěz Velké pardubické skončil v umělém spánku

Pavel Složil, který na podzim ve třiadvaceti letech vyhrál s Talentem Velkou pardubickou, závodil ještě v pátek v Pardubicích. S Brexitem (Syndikát Hvězda-Olehla) poměrně překvapivě vyhráli Cenu města Pardubic. O víkendu se přesunul do Itálie.

V Meranu byl v sedle šestiletého Gangstera de Coddes (Scuderia Aichner), jednoho z hlavních favoritů prestižní Ceny Evropy. „Gangster byl favorit, jeli to vyhrát,“ komentoval trenér Josef Váňa mladší. „Bohužel, i ti nejlepší občas udělají chybu.“

Gangster de Coddes chyboval na jedné z překážek a Složil spadl na hlavu. „Koník udělal chybu na skoku, je tam nižší dopad, přišel trošku pod to a chytnul o živý plot,“ líčí Váňa. „Za skokem ztratil nohy. Tři cvalové skoky se to snažil ještě vybrat, ale nedal to, spadl a Pavel šel přímo na hlavu.“

Základ přijde, až se Složil probudí

Složila okamžitě transportovali do nemocnice. Lékaři ho udržovali v umělém spánku. První noc byla bez komplikací a pozitivní jsou i dnešní vyšetření. „Poslední zpráva, pět minut stará, je, že všechny výsledky vyšly na výbornou,“ oddechl si Váňa. „I cétéčko. Při tom prvním byla obava na prasklý obratel, to druhé cétéčko vyloučilo, nic zlomeného nemá. Hlava se zdá být maximálně v pořádku.“

Podle Váni už lékaři Složila odpojili od podpůrných přístrojů a nechávají ho samostatně probudit. „Říkají, že by měl být do večera normálně při smyslech. A zítra ráno by ho měli z jednotky intenzivní péče dát na normální pokoj. Zprávy jsou pozitivní! Ale musíme počkat, až se probudí, to bude základ. Výsledky jsou zatím výborné, naštěstí.“

Paradoxní je, že Složil byl v sedle Gangstera de Coddes místo zraněného Josefa Bartoše, stájové jedničky u Váňů. Bartoš se těžce zranil v Itálii nedávno.