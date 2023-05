Bartošova jízda! Debata s šampiony, stoprocentní bilance a příprava na Paříž

Nejúspěšnější český překážkový žokej Josef Bartoš, špička na evropské scéně, si ve svátečním dostihovém dni v Pardubicích udělal pohodu. Užil si slavnostní setkání šampionů z Velké pardubické, s Lodgian Whistlem suverénně ovládl jediný start a hlavní dostih dne a prozradil plány na prestižní Grand Steeple-Chase de Paris v Auteil. „Jen tam vůbec jet a zúčastnit se takového dostihu je pro mě nejvíc v kariéře, co asi můžu vyzkoušet,“ popisoval Bartoš. „Jakékoliv umístění na placeném místě by byl skvělý úspěch.“

V Pardubicích jste měl jediný start, nebyl to pro vás nezvyk?

„Já jsem se rozehřál ráno v Chuchli, kde jsem jezdil tři koně v tréninku. Pokud jezdec absolvuje jediný start za den se zkušeným koněm, zažívá spíše pohodu. Těšil jsem se, je příjemné být v Pardubicích. Prošel jsem si dráhu, byla super nachystaná. Poslední dny tady asi moc vody nespadlo, ale nachystaná byla skvěle, pro koně příjemné. Je fajn, když jedete na super závodiště.“

S Lodgian Whistlem jste vyhráli Úvodní cross country Koroka, jaký to byl dostih?

„Věděl jsem, co Gatsby umí, chtěl jsem si ho hlídat, ale hned na startu bylo jasné, že Faltejs (Jan Faltejsek) vodit nechce. Tak jsem to musel vzít já a vyrazit. Prvních tisíc metrů mi Lodgian vzal ruku, dělal si, co chtěl. Vezl mě, ale dobře skákal. Na oranici jsem si ho mohl stáhnout, dát do klidu na zahrádky a od té doby jsem si tempo volil, jak jsem cítil. Chyby nedělal, šel skvěle.“

Ve finiši jste si věřili?

„V poslední fázi získával v točení i na skocích, vypracovali jsme si malý náskok, to mi pomohlo. Rychlý kůň, koncový, by mě přeletěl. Bál jsem se, že nás Gatsby chytí, ale nakonec se blížil Imphal. Ale ten ztrácel, nemohl už ztrátu dotáhnout. Lodgian došel v síle, ale dneska ty metry byly tak akorát na něj. Na delší trať by to chtělo jet trošku jinak.“

Má šanci i na sedm kilometrů nebo to spíš vidíte na kratší tratě?

„Za mě má kolem pěti kilometrů šanci. Třeba 5200. Jinak se musí všechno v dostihu povést, aby byl usazený. Pak by možná dal i delší trať, ale není to tak jednoduché.“

Myškovi s Lodgian Whistlem zkoušeli Velkou pardubickou, mohl by po zranění uvažovat o návratu do překážkového vrcholu?

„Ve Velké byli sedmí (v roce 2020), určitě do kvalifikace, stoprocentně. Jinak kromě kvalifikace není moc na výběr, možná Cena Labe. Spíš pak řešit v konci sezony, jestli Cenu Labe nebo Velkou. Za mě, z pocitu, když ho jedu, to není kůň na sedm kilometrů.“

Vy na začátku sezony tušíte, jaký by pro vás mohl být ohruh adeptů pro Velkou?

„Jezdím pro Scuderia Aichner, máme tam tři krosaře: Gap Pierji, Santa Klara a Brunch Royal. Nejlepší je Brunch, i když mu Klara šlape na paty. Brunch se tady minule zranil ve Velké, musíme zkusit kvalifikaci, aby to nebylo riskantní, jít rovnou do Velké. Po ní se rozhodneme, jak koně nasměrujeme. Jestli Francie, Itálie, Česko, aby nešli proti sobě úplně.“

Uvidíme vás v Česku?

„Spíš jen Pardubice a vybrané koně. Jezdíme po celé Evropě asi padesát koní, mám toho hodně, takže tady sedmkrát v sedle nebudu. I Česko směřuji pro stáj, kde pracuju, máme toho hodně.“

Co vás teď čeká?

„Nejbližší start bude příprava L’Estrana. A Mauricius běží trial na velké dostihy, takže bude zajímavé Merano. A týden nato Pařížská steeplechase.“

Vyrazíte tam?

„Ano, se Suroitem, když bude zdravý. V pondělí jsme s ním šli práci v Praze ještě se Sternkranzem a Peace Gardenem, protože do Francie povezeme tři koně. Suroit měl od prosince pět startů, má jít šestikilometrový dostih, nejtěžší, tak jsme ho teď nechtěli unavit. Nechali jsme ho šest týdnů v klidu, ať má plno síly. Do Auteil odjíždíme příští týden, pět dní před dostihem tam budeme.“

Pařížskou steeplechase jste nikdy nejel, je to tak?

„Ne, jen zkoušku, takže skoky jsem si vyzkoušel. Ale tenhle dostih ne. Skoky znám, v pořádku. I ty největší. Se Sternkranz i Suroitem jsem je skákal, pokud mají velký skok, tak ho respektují. Spíš mají občas problém s hirdama.“ (usmívá se)

Třikrát jste vyhrál Velkou pardubickou, čtyřikrát Gran Premio Merano. Kam řadíte Grand Steeple-Chase de Paris?

„Jen tam vůbec jet a zúčastnit se takového dostihu je pro mě nejvíc v kariéře, co asi můžu vyzkoušet. Jakékoliv umístění na placeném místě by byl skvělý úspěch.“