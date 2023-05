Váňa o premiéře zlobivého „puberťáka“: Omlouvám se, příště bude líp

Great Storm začal podobně jako před sedmi lety Theophilos. Svého jezdce před zraky syndikátníků do cíle nedovezl. Alespoň, že pak neskákal na přírodní tribunu mezi překvapené diváky, jako pozdější vítěz Velké pardubické 2019.

„Zničehonic dal kličku doleva a jezdec letěl přes hlavu,“ popisoval Váňa pád jezdce Ryzhaka. „Holt... za tohle kluk nemohl, přesně tímto stylem z něho spadl i Bartoš v Itálii. Musíme to pro příště vyřešit blinkersy (postranní kryty na oči), nebo nějakou přísnější domluvou. Přitom jsem myslel, že to zvládneme bez pomůcek. Že jsme mu hlavu přes zimu vyladili.“

Problémy řešil trenér Váňa už před dostihem. V pátek onemocněl šestnáctiletý Erik Linhart, který měl být v sedle Great Storma. „Má čtyřicítky horečky, věděli jsme, že se nedá dohromady. Nakonec jsem rád, že jel kluk, co má víc zkušeností. Kdyby z něho spadl Erik, kdo ví, co by se stalo.“

Do sedla šel jezdec Oleksandr Ryzhak. „Čeká na pracovní vízum, je u nás dovolené,“ vysvětloval Váňa. „Je pojištěný i na rizikové sporty, jezdí v Česku i v Itálii.“ Po pádu byl Ryzhak v pořádku, do paddocku odešel po svých.

„Příště zkusíme dát Stormovi blinkers a možná vymyslím, že by šel stýpl,“ uvažoval Váňa o dalším startu syndikátního koně, kterého přijely osobně podpořit desítky členů klubu. „Přece jenom, když se bude točit doleva doprava, tak by to mohlo být lepší. Ideálně asi ve Slušovicích. Do Brna jsem se už před lety rozhodl, že tam jezdit nebudu, zabil se mi tam čtyřletý kůň. Ale pravda je, že dráha v Brně už je dnes na jiné úrovni, než byla před pěti lety. No nic, jedeme dál!“

Gatsbyho série skončila

Váňův tým si náladu spravil v hlavním dostihu Ceně města Pardubice – Úvodní cross country Koroka o 150 tisíc korun. Desetiletý Lodgian Whistle v něm mimo jiné porazil i skvělého Gatsbyho, který měl z osmi předešlých startů sedm vítězství a jedno druhé místo.

„Chtěl jsem si hlídat Gatsbyho, ale hned na startu bylo jasné, že Faltejs (Jan Faltejsek) vodit nechce, tak jsem to musel vzít já a vyrazit,“ popisoval Josef Bartoš. „Prvních tisíc metrů mi vzal ruku, dělal si, co chtěl. Vezl mě, ale dobře skákal. Na oranici jsem si ho mohl stáhnout, dát do klidu na zahrádky a od té doby jsem si tempo volil, jak jsem cítil. Chyby nedělal, šel skvěle.“

Mírný náskok si desetiletý ryzák, který byl před třemi lety s Jaroslavem Myškou sedmý ve Velké pardubické, udržel i ve finiši. Před Imphalem (Zámecký vrch, trenér Popelka) s Myškou, Royal Ginem (Nýznerov SK, Štangel) s Janem Odložilem a Gatsbym (Dr. Charvát, Tůma) s Janem Faltejskem.

„V poslední fázi Lodgian získával v točení i na skocích, vypracovali jsme si malý náskok, to mi pomohlo,“ líčil Bartoš. „Rychlý kůň, koncový, by mě přeletěl. Bál jsem se, že mě Gatsby chytí, ale nakonec se blížil Imphal. Ale ten ztrácel, nemohl už ztrátu dotáhnout.“

Spokojený byl i trenér Josef Váňa. „Byli jsme domluveni úplně jinak, ale prvních tisíc metrů koník Pepču Bartoše vezl,“ usmíval se trenér. „Chtěli jsme se schovat za Gatsbyho a stopovat ho, ale nikdo nechtěl vodit a Lodgian sebral Pepčovi ruku. Díky zkušenostem žokeje to dopadlo. Nevím, jestli by to takhle prostál, kdyby na něm seděl někdo jiný. Hlavně vyjetí v cílové rovině, Pepča je někde jinde.“

Co s Lodgian Whistlem dál? Mohl by znovu uvažovat o Velké pardubické? „Pokud bude zdravý, tak bychom chtěli jít druhou kvalifikaci. Tam se uvidí, co bude dál,“ dodal Váňa.