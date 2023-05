Za kulisy: miliony jsou v Chuchli vidět, na Pavla čeká „Husákův“ salonek

Svou motorkářskou bundu si Petr Pavel bude moct pohodit na žluté křesílko, u růžového baru si dát drink a pak se usadit na zeleném sofa s výhledem na dostihovou dráhu. Historický salonek kdysi vznikal pro posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka, teď je ale reprezentativním symbolem přeměny nedávno chátrajícího závodiště ve Velké Chuchli.

„Pan prezident už Ceně prezidenta udělil záštitu. Čekáme, že bychom ho mohli osobně přivítat,“ líčí Jiří Zlámaný, dostihový manažer Chuchle Areny.

Ve Velké Chuchli naplno běží nová éra, která začala před šesti lety majetkovým vstupem rodiny Vítků. Proběhla už rekonstrukce restaurace a sázkové haly, významně se proměnily vnitřní prostory, kde vyrostly luxusní salonky.

Pro koně byly postaveny nové stáje, uprostřed závodiště vzniknul také velkorysý areál parkurového kolbiště, jehož dominantou je velká socha ocelového žraloka. Rozeběhl se i projekt veřejně přístupné jezdecké akademie. A po zamrzlých covidových letech se do Chuchle vrátilo i publikum.

„Sezona začala velice úspěšně, divácká návštěvnost na všech dosavadních čtyřech dnech předčila naše očekávání. Máme letos téměř 10 000 diváků při dostizích,“ pochvaluje si Zlámaný.

Areál navíc postupně začíná sloužit i kulturním akcím, tak je to u podobných areálů běžné v dostihově vyspělé cizině.

„Přeměnit Chuchli na místo, kde to bude žít a lidé sem budou chodit nejen za dostihy a parkury, ale také za zábavou a kulturou, byl můj sen. A jsem moc ráda, že se začíná plnit,“ říká Marie Vítek, majitelka Chuchle Areny.

V Chuchli už na jaře proběhl Fashion Week, v červnu čeká koncert Čechomoru a Lucie Bílé. Na konci prázdnin pak proběhne Chuchle Fest, jehož hvězdou bude kapela Kryštof.

Páteří programu v areálu jsou ale pořád koně. Dostihová sezona se blíží do klíčové fáze. Příští sobotu se běží Velká červnová, hlavní předzkouška před Českým derby, nejprestižnějším dostihem rovinové sezony, který je na programu 25. června.

„Vidíme, že lidi chodí, že je jich tu víc. Věřím, že se tím derby povýší,“ těší se dostihová jezdkyně a trenérka Martina Havelková.

Kellnerová a spol. o olympiádu

Další vrchol čeká Chuchle Arenu koncem července, kdy se tu uskuteční kvalifikační závod parkurových týmů na olympijské hry v Paříži a zároveň Pohár národů. Český tým s oporami Annou Kellnerovou nebo Alešem Opatrným bude moct zopakovat postup na Hry do Tokia.

„Bude se na nás soustředit celý svět, přijede i prezident mezinárodní jezdecké federace. Bude to určitě největší podnik, který jsme tady pořádali,“ říká Markéta Šveňková, sportovní ředitelka Chuchle Areny.

V Praze už se v posledních letech konaly dva závody Pohárů národů na úrovni tří hvězd, letos bude mít soutěž úroveň čtyř hvězd, což znamená překážky od 150 do 160 centimetrů. Na olympiádu postoupí dva nejlepší týmy.

„Pokusíme se o to. Do Tokia se nám to povedlo, byl to skvělý zážitek, jenom tam chyběli diváci,“ řekl Opatrný. „Troufnu si říct, že papírově nejsilnější tým je Izrael, doufám, že hnedka za nimi budeme my. Paříž je opravdu za rohem. Každý, kdo jezdí na koních, ví, že jet tisíc kilometrů na závody není žádná vzdálenost. O to víc se budeme snažit, doufejme, že se nám to povede.“