Boj o Velkou rozjel Váňův kůň, žokej ve vedru zkolaboval

Brzy po začátku dostihu zbyl Chelmsford v čele jako jediný z předpokládaného okruhu favoritů. Populární Evžen kvůli zdravotnímu stavu v kariéře už nepokračuje, ze startovky byl škrtnut také Mr Spex, šampion loňské Velké pardubické. A Player, v roce 2020 při Velké druhý a loni čtvrtý, skončil ještě před Irskou lavicí. Právě tam do dostihu zasáhl volný kůň Lombargini, způsobil kolizi, po níž šel žokej Marcel Novák ze sedla.

„Přáli jsme si, aby tempo udával Player, ale po tom, co se stalo na Irské lavici, bylo jasné, že Chelmsford bude muset vodit,” řekl majitel vítězného Chelmsforda Rudolf Javořík.

Kratochvíl musel s Chelmsfordem na špici. Za nimi cválal aktivní Godfrey (Vyhnálek), dále pak String (ž. Stromský). Před Velkým anglickým skokem se na třetí místo posunul Argano (ž. Liška). Čelo však stále držel Chelmsford a na tom se nic nezměnilo až do cíle, i když se mu Godfrey pokusil cestu za vítězstvím znepříjemnit.

„Ukázal nám, že 5800 metrů zvládne a Velká pardubická se tak zdá logickým krokem,“ uvedl Javořík.

Druhý kůň z loňské Ceny Labe vyhrál jistě o délku před Godfreyem, třetí skončil Argano. Pak doběhli slovenští koně Kaiserwalzer (ž. Brečka) a Paris Eiffel. Mimo dotovaná místa skončili String a Dulcar de Sivola (Borč), oba ale stihli dokončit dostih s odstupem maximálně 20 vteřin za časem vítěze a splnit tak nová pravidla kvalifikace. Místenku ve Velké pardubické má tak všech sedm koní, kteří se dostali do cíle.

Žokej Kratochvíl zažíval vydařené odpoledne, vyhrál také Pohár BICZ holding, když se jeho Westernerka s velkým elánem přihnala do cílového oblouku, skvěle překonala poslední překážku a uháněla do cíle. V závěru odpoledne však zkolaboval a nemohl tak v Ceně Skupiny Protecton, steeplechase cross country na 3200, metrů do sedla Great Storma z Dostihového klubu iSport.cz. Žokej byl v horkém dni dehydratovaný, ale rychle se dal do pořádku a v neděli už by mě zase jezdit v italském Meranu.

Great Storm, který jezdí za zelenobílé barvy největšího českého syndikátu, podal lepší výkon než před dvěma týdny, kdy svého jezdce Oleksandra Ryzhaka vyklopil v první třetině dostihu. Tentokrát mu pomohly tzv. blinkers, stínidla na očích, která zabraňují pohledu do stran.

Daniel Vyhnálek ho v klidu provedl kurzem, vyhnul se pádu, do něhož se zapojili tři koně, a doběhl do cíle na třetím místě. Vyhrál Fort Medoc s žokejem Janem Faltejskem před Sardinií (ž. Jan Odložil).

Cena města Pardubic - první kvalifikace na Velkou pardubickou (steeplechase crosscountry 5800 m, pětiletí a starší koně, dotace 500.000 Kč):

1. Chelmsford (ž. Kratochvíl, tr. Váňa st., stáj Javor), 2. Godfrey, 3. Argano. Výrok: jistě 1 - 8 - daleko. Čas: 7:42,07.

Další dostihy:

I. Lastien (ž. Kocman) - Jacqueline - Dovalweeno,

II. Westernerka (ž. Kratochvíl) - French Chardonnay - Zataro,

III. Quart De Garde (ž. Faltejsek) - Mr Zuru - Lianel,

V. Irreverencieux (ž. Odložil) - Naarden - Yank,

VI. Dragon Arrow (ž. Kocman) - La Coral - Un Reve Dautomne,

VII. Fort Medoc (ž. Faltejsek) - Sardinie - Great Storm.