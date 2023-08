Šok v Oaks! Bojoval s váhou, teď slaví pátý klasický triumf: Ani já to nečekal

V Jarní ceně klisen přitom Beauty Approach na začátku května v Mostě propadla. S Adamem Florianem skončila jedenáctá z třinácti. První klasiku sezony tehdy vyhrál také Liška, ovšem se Salt Mix (BoKaBau s.r.o.) od trenéra Václava Luky.

„My jsme ale věděli, že má klisna potenciál a ve skrytu duše jsme doufali, že by to mohlo vyjít,“ líčil trenér Miroslav Nieslanik pro web Jezdci.cz. „Jen šlo o to, jestli se jí všechno optimálně sejde a porozumí si s žokejem.“

Klisna v kariéře absolvovala osm startů, přičemž vystřídala šest různých jezdců. Před rokem v Mostě vyhrála s Adamem Florianem, v červnu ve Slušovicích s Michalem Demem a největší úspěch si připsala s Liškou.

„Abych řekl pravdu, ani já jsem to příliš nečekal,“ přiznal David Liška v rozhovoru pro Českou televizi. „O to více si vítězství cením. Povedl se mi průběh, na konci se krásně rozešla. Dráha byla hluboká, takže jsem nechtěl jet třetí stopou, tam to klouzalo.“

Druhá doběhla To Ten Meters s Jiřím Palíkem (The Sons of Sharpour) od trenéra Konstantina Kobzareva, třetí byla nejlepší domácí odchovankyně Willemine s Martinem Laubem (Lokotrans) trenéra Luboše Urbánka a čtvrtá největší favoritka Shining Sky s Michalem Demem (Stáj Březová), který je i jejím trenérem.

Paradoxní je, že David Liška se před dvěma lety loučil s kariérou žokeje. Kvůli neustálému shazování a hlídání váhy si dal rok pauzu. Talentovaný jezdec, který si žokejský titul a padesát potřebných vítězství vybojoval už v osmnácti letech, se k dostihům vrátil. Dobře udělal. Znovu patří mezi elitu, v aktuální sezoně vyhrál už sedmnáct dostihů a je na špici rovinového šampionátu.

Ke třem klasickým vítězstvím, která Liška vybojoval v St. Leger s Nagano Goldem (2017), ve Velké jarní ceně s Ignaciem Reillym (2019) a v Oaks s Falcon Baby (2019) přidal v letošní sezoně další dvě klasiky. Se Salt Mix v Jarní ceně klisen a s Beauty Approach v Oaks. Ke kompletní sbírce největších českých dostihů na rovinách už mu chybí pouze České derby.

V poslední edici Českého derby skončil David Liška s Gabinetem (Statek Blata Český ráj) od trenérky Ingrid Koplíkové třetí. Posledním klasickým dostihem sezony bude 3. září St. Leger v Praze.

Klasičtí vítězové roku 2023

Jarní cena klisen: Salt Mix - David Liška (stáj BoKaBau s.r.o., trenér Václav Luka)

Velká jarní cena: Jardin Michelet – Adam Florian (Cardboard, Zdeněk Seménka)

České derby: Abha – Ricardo Sousa (Jana Dufková, Ingrid Koplíková)

Oaks: Beauty Approach – David Liška (MUDR. E. Nieslaniková, Miroslav Nieslanik)