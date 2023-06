České derby pod vlivem fotbalu. Výhra pro majitele Boleslavi, fandil Kuchta

Klisna Abha s žokejem Ricardem Sousou se dostávají do vedení • ČTK / Krumphanzl Michal

Osm let musel Josef Dufek, majitel fotbalové Mladé Boleslavi, čekat na triumf v nejprestižnějším rovinovém dostihu - Českém derby. V roce 2015 se radoval po triumfu Touch of Genia připravovaného Josefem Váňou. Poté vystřídal několik tuzemských trenérů, až zakotvil u Ingrid Janáčkové Koplíkové v Lysé nad Labem. A opět může slavit. Tentokrát zásluhou tmavé hnědky Abhy, kterou Statek Blata Český ráj koupil na konci dubna v prodejním dostihu v pařížském Saint-Cloud za 34 550 eur (817 tisíc korun). Palce držel i sparťanský útočník Jan Kuchta, zeť majitele Dufka. Pro něj to bylo trochu jiné derby, než jaká pamatuje z řežby Slavie a Sparty, jejichž dresy oblékal a obléká.

Josef Dufek zažíval fantastickou neděli. „Fotbalové vítězství a dostihy se nedají srovnat,“ popisoval. „Dostihy jsou vyložené rodinná záležitost a fantastický úspěch. Radost má moje paní i vnučka, která právě dnes slaví dva roky. Je to nezapomenutelný zážitek do konce života.“

Stejně jako před osmi lety měl i třetího v cíli. Na Tamarind Cove navázal hnědák Ganibet, který v průběhu jara bojoval s nejedním zdravotním problémem. Mezi reprezentanty růžových barev stáje Statek Blata Český ráj se dostal pouze You Just Rock, nedávná akvizice stáje Leram.

„Na Abhu jsme cíleně čekali, proto jsme přitlačili na ceně po prodejním dostihu v St. Cloud,“ líčil Dufek. „Byli jsme přesvědčeni, že je to dobrá kobyla a dnes to potvrdila.“ První domácí zkouškou pro klisnu byla v polovině května Velká jarní cena, ale o krk podlehla Jardin Micheletovi. Papírový favorit boje o věnec s modrou stuhu doběhl v derby osmý.

„Mario Pinto, přítel Ingrid Janáčkové Koplíkové, který s ní připravuje koně, byl po Velké Jarní hodně smutný, že jsme nevyhráli. Ale to tu byla ještě velmi krátkou dobu, a to se na ní bohužel projevilo,“ doplnil Dufek.

Koncem června už je všechno jinak. Abha své soupeře přejela rozdílem třídy. Podle cílových rozhodčích měla k dobru téměř čtyři délky. „Podle práce jsem nejvíce věřila Breakmomentovi a Abhě. Nevím, proč Breakmoment vycouval, ale Abha potvrdila můj předpoklad,“ nadšeně sdělovala Janáčková Koplíková.

Je teprve druhou ženou, která dokázala připravit vítěze nejprestižnějšího rovinového dostihu. První byla před 21 lety Pavla Váňová. Janáčková Koplíková navázala i na svého otce, Zdena, který vyhrál derby v roce 2008 s Tullamorem.

Do sedla vítězky pozvala trenérka Portugalce Ricarda Sousu, který na španělských drahách bojuje o nejvyšší příčky v šampionátu s českou legendou Václavem Janáčkem. „Ricardo je bezesporu fantastický žokej, s kýmkoliv jsem mluvil, tak mi ho doporučoval. Konečné rozhodnutí jsem nechal na Mario Pintovi, který říkal, že s Abhou vyhraje,“ vysvětlil jezdeckou volbu Dufek a trenérka doplnila: „Ricardovi jsem řekla, že má být v klidu, že má pod sebou vlak, který když se rozjede, tak se nezastaví.“

Dostih ukázal, že Janáčková Koplíková měla pravdu. Rychlé tempo sice udávala Magic Merlin s Jiřím Palíkem, ale už v oblouku bylo po jeho nadějích. Ambice měl dobře jdoucí You Just Rock, který poprvé startoval v Česku, ale v cílové rovince to byl koncert, jaký dokázala rozjet v sedmdesátých legendární skupina ABBA, se kterou má klisna velmi podobné jméno.

Kde bude pokračovat? „Je to kobyla do Francie,“ má jasno majitel Dufek. Trenérka je přece jen opatrnější. „Uvidíme, jak to stráví dnešní dostih, jak se bude cítit. Nemám nic naplánováno, soustředili jsme se jen na derby den a úspěch při něm.“