Rovinový vrchol sezony. České derby hledá favorita těžko, náprava neexistuje

Ingrid Janáčková Koplíková měla poslat na start pět koní, ale ryzák King Warrior se začátkem týdne vážně zranil a na start se nebude moci postavit. V hlavním testu před třemi týdny zvítězila na hluboké půdě klisna Fine Anyway s Tomášem Lukáškem. „Ukázala bojovnost, ale nejsem si jist, jestli má dost třídy na České derby,“ pochyboval Lukášek. Proti klisně jsou i statistiky posledních deseti let, žádný z vítězů Velké červnové ceny o tři týdny později České derby nevyhrál. Fine Anyway je jedním ze tří koní, kteří reprezentují stáj Statek Blata Český ráj manželů Dufkových. Josef Dufek je majitelem fotbalové Mladé Boleslavi.

Žokej Tomáš Lukášek, který již několik let působí přes zimu v Kataru, je jezdeckou jedničkou u Ingrid Janáčkové Koplíkové. Z pětice koní si vybral King Warriora, ale po jeho zranění je v současné chvíli bez angažmá. Dá se čekat, že ještě v neděli před zahájením dostihového dne proběhne jezdecká rošáda a Lukášek se v sedle některého z účastníků představí.

S velmi silnou sestavou nastupovala Janáčková Koplíková už do prvního dílu Trojkoruny, Velké jarní ceny, ale nakonec její svěřenci obsadili druhé až páté místo, když se z vítězství radoval bělouš San Sebastian. Ten se na dostihové dráze představil zatím pouze třikrát a vždy v nejvyšší kategorii, dvakrát vyhrál a jednou doběhl třetí. Stejně jako při debutu loni v září jej povede Václav Janáček, trvale působící ve Španělsku, kde před dvěma týdny vyhrál tamní derby. San Sebastian absolvuje poprvé v kariéře dostih na distanci delší než dva kilometry. Sázkové kurzy ho favorizují, ale poradí si s vytrvaleckou distancí?

Před šesti týdny svedli lítý boj o vítězství v Memoriálu dr. Frankenbergera dva koně, Cheeky Boy a Pirlo. Oba se šest týdnů připravovali, jejich realizační týmy jejich starty šetří jako šafránem, ale na neděli mohou mít přesně načasovanou formu, zvláště pokud se jedná o později dozrávající jedince. „Až Cheeky Boy dozraje, bude to dobrý kůň,“ říká trenér a Jezdec v jedné osobě Michal Demo. Také Pavel Tůma dokáže své svěřence připravit na minutu přesně, za posledních sedm let se radoval dvakrát. V roce 2017 po úspěchu Josepha a o čtyři roky později vyhrál Hazarder.

Poslední dvě derby vyhrály klisny, letos tvoří čtvrtinu šestnáctihlavého pole. Kromě již zmiňované Fine Anyway mohou pořadím zamíchat vítězka z Bratislavy Eskadra Zero, Niamey a Witch in Pink.

Cesta do nesmrtelnosti trvá něco málo přes 150 sekund, kdo se do listiny vítězů zapíše letos?