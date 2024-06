Milionovou kvalifikaci vyhrál Korfu. Trenér Váňa zdravil do nebe

„Jsem nadšený,“ říkal Faltejsek pro Českou televizi. „A spokojený, že se tah vydařil. Staráme se o koníka nějaký rok, tohle byl pro ně highlight kariéry. Jestli půjdeme cestou Velké nevím, distance je dál. První kvalifikaci nevydržel, byla i jiná konkurence. Dneska tady byla spíš druhá sorta koní, povedlo se. Jsem rád.“

Korfu nepatřil k favoritům, do dostihu šel s kurzem 15:1. I proto, že v květnové kvalifikaci skončili s Faltejskem až jedenáctí z patnácti. „Nebyl to teď žádný frčák, klidný dostih, až Honza Kratochvílů to na konci nakopl s Aeneasem. Čekal jsem to, drželi jsme se jich a byli silnější v cílovce,“ dodal žokej.

Majitel a zároveň i chovatel Jiří Charvát věří, že by Korfu Velkou zvládl. „Minule běžel kvalifikaci vůbec poprvé, teď si malinko orazí. Jestli půjde Velkou, teď nedokážu říct, asi v ní ale bude,“ přemítal Charvát.

Druhou kvalifikaci dokončilo deset koní, do cíle se nedostala pouze Yara s Janem Odložilem. Druhý byl Aeneas s Janem Kratochvílem (Statek Blata Český ráj, trenér Josef Váňa), třetí Santa Klara s Josefem Bartošem (Scuderia Aichner SRL, trenér Josef Váňa mladší). Po dvou kvalifikacích má podmínky pro start ve Velké splněno 22 koní. Automaticky má právo startu zajištěno i poslední šampion Sacamiro, který zatím v aktuální sezoně ještě nevyběhl.

Dcera se rozplakala radostí

V rámcových dostizích se skvěle předvedli zástupci DK iSport-Váňa. Šestiletý Nordstrand s Josefem Bartošem podruhé za sebou v Pardubicích vyhrál, díky skvělému finiši ovládli Červnovou cross country Válečníka. Vyhráli v kurzu 8:1. A pětiletý Ange Pitou byl s Janem Kratochvílem druhý ve Zlatém poháru.

„Děkuju koni, super závěr,“ glosoval Josef Bartoš Nordstrandovo vítězství pro Českou televizi. „Věřil jsem mu. Měnili jsme mu distance ze tří kilometr na čtyři a zpátky, sbírá zkušenosti. Věděl jsem, že finiš má, ale až takový? To mě překvapil. Má hodně třídy, zvládá dostihy rychlostně.“

Spokojený byl i trenér Josef Váňa. „Angkor Wat byl druhý v Českém derby, Nordstrand šestý v německém, takže jsem věřil, že když spolu přijdou do roviny, tak vyhrajeme,“ popisoval zkušený trenér. „Jsem rád, že všechno přeskákal, potřebuje pět kilometrů a víc. Bohužel jeho majitel zemřel, zdědil jsem ho. Minulý týden tady byla jeho dcera a málem se rozplakala radostí, když jsme jí vyprávěli o minulém vítězství. Tatínek by měl radost, pozdravuji ho nahoru. A samozřejmě držím palce syndikátu, zase mají výborného koně.“

Kvalifikace na Velkou pardubickou 2024

1. kvalifikace: Godfrey – Daniel Vyhnálek (8 let, DS Pegas, trenér Dalibor Török)

2. kvalifikace: Korfu – Jan Faltejsek (9 let, Dr. Charvát, Alžběta Faltejsková)

3. kvalifikace: 3. srpna

4. kvalifikace: 14. září