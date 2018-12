20 vyvolených pro Prahu. Florbalisté sází na hvězdu, Pražmu i Pletence

V sobotu začíná MS florbalistů v Praze. Podívejte se na dvacítku vyvolených! • FOTO: Koláž iSport.cz Čekání je u konce! V sobotu v 18.15 proti Německu začne pouť české mužské reprezentace za čtvrtou medailí z florbalového mistrovství světa. Podívejte se na dvacítku vyvolených, do které vložil důvěru finský trenér Petri Kettunen. Hráče představuje Jan Barák, brankář z bronzového MS 2014 v Göteborgu, náhradník pro letošní šampionát a redaktor iSport.cz.

Lukáš Bauer - brankář Věk: 27 let

Číslo dresu: 74

Klub: Mladá Boleslav

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: „Nejlépe u nás trénují brankáři,“ hlásí s oblibou GM Mladé Boleslavi. Úřadující mistři jako jedni z mála v Česku našli prašule na trenéra gólmanů Milana Peterku, Bauí je jeho výkladní skříňka. Šlape jim to, vloni se těšili z titulu, další misí je MS – Peterka totiž o maskované muže dbá i u nároďáku.

Lukáš Souček - brankář Věk: 28 let

Číslo dresu: 29

Klub: Vítkovice

Účasti na MS: 1x (2016) Očima Jana Baráka: Sympaťák, brzy mu Česko bude malé. Skvěle lapal už před dvěma roky na MS. Já jako známý bolístka jsem nevěřil, že boj o bronz dokázal dochytat po drsně vypadajícím úrazu malíčku. V Rize to ještě necinklo, teď má šanci na reparát. Zřejmě bude jedničkou českého týmu, určitě nastoupí proti Německu v sobotu.

Jiří Bauer - obránce Věk: 26 let

Číslo dresu: 65

Klub: FBC Ostrava

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Velké, a to doslova - Bauer měří k dvěma metrům, nominační překvápko. Dělostřelec a tvrdý chlapík si důvěru kouče Kettunena získal na posledním EFT ve Švédsku. Společně s Martinem Pražanem skončili jako jediní beci v plusu. Držím mu palce, před sezonou opustil potápějící se bárku jménem Brno a prostor a pozici, které dostal v Ostravě, přetavil v nominaci.

Milan Garčar - obránce Věk: 35 let

Číslo dresu: 17

Klub: Sparta Praha

Účasti na MS: 4x (2006, 2008, 2010, 2012) Očima Jana Baráka: Měl jsem za to, že Gary svůj vítězný luk, kterým slaví branky, na repre úrovni už nevypne. Zmýlil jsem se! Nejstarší hráč v týmu pomohl po svém návratu ze Švýcarska udělat ze Sparty nebezpečného protivníka. Taky jako jediný hrál domácí MS 2008, jeho zkušenosti se budou vážit zlatem.

Martin Kisugite - obránce Věk: 24 let

Číslo dresu: 5

Klub: Tigers Langnau/Švýc.

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Pokud to byl plán, vyšel neskutečně. Roky hrál v Bohemce, z té to je do repre pořádná štreka. A tak se sbalil, vloni válel za druholigový švýcarský Langethal, aby po roce vyjel výtahem do elitního Langnau. A teď se těší na O2 arenu. A ona na něj – Kisu je hodně kreativní bek a jdou mu i nájezdy.

Ondřej Němeček - obránce Věk: 20 let

Číslo dresu: 71

Klub: Linköping/Švéd.

Účasti na MS: 1x (2016) Očima Jana Baráka: Ve dvaceti letech čtyři účasti na MS (dvě juniorská, teď druhé mužské), angažmá ve slavném Pixbu a Linköpingu? Pecka! Největší flegmouš v týmu si nesedne na zadek z žádné hvězdy, to se bude hodit. Měl by krýt záda útoku Matěje Jendrišáka. A moje rada? Střílej, Óňo! Na palbu ho totiž moc neužije, radši rýsuje přihrávky.

Martin Pražan - obránce Věk: 23 let

Číslo dresu: 33

Klub: Chodov

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Stone, Korbel, Pražma. Muž tisíce a jedné přezdívky pro nominaci udělal víc než maximum. Podstoupil operaci, najal si za velké peníze mentálního i kondičního kouče, jedl avokádo a další vzorové věci. A vyšlo to! Souboje s ním budou české soupeře díky Smartyho nízkému těžišti hodně bolet!

Patrik Suchánek - obránce Věk: 28 let

Číslo dresu: 12

Klub: Helsingborg/Švéd.

Účasti na MS: 3x (2012, 2014, 2016) Očima Jana Baráka: Pamatuju si, jak ho díky jeho malému vzrůstu nechtěli vzít trenéři na juniorské MS. Prý na to fyzicky nemá, vyšší a těžší frajery nemůže bránit. Opak byl pravdou, několikaleté a úspěšné působení ve Švédsku budiž toho důkazem. Paťas má výbornou střelu a často nechybí na přesilových hrách.

Lukáš Veltšmíd - obránce Věk: 26 let

Číslo dresu: 64

Klub: Alligator Malans/Švýc.

Účasti na MS: 2x (2014, 2016) Očima Jana Baráka: Když má den, což ale není vždycky, je Lukan famózní. V Superfinále v roce 2013 mému Chodovu dvěma fíky ukradl titul. Ve Švýcarsku, kdo obléká dres Malans, se obouchal, vyrostl ve špičkového univerzála. Koulí to v obraně, umí zahrát i v útoku. Teď Češi potřebují, aby se na MS dobře vyspal, nejlépe devětkrát!

Marek Beneš - útočník Věk: 21 let

Číslo dresu: 35

Klub: Tatran Střešovice

Účasti na MS: 1x (2016) Očima Jana Baráka: Společně s Ondrou Němečkem další zlaté dítě Tatranu, spolu hráli už na předchozím MS v Rize. Syn slavného florbalisty let minulých Luďka Beneše má dlouhé paže, rád zakončuje i přihrává zpoza kasy. Jako oblíbenou postavu uvádí Tony Starka aka Ironmana. Podobná výjimečnost by se šikla, kor pokud bude v lajně s Matějem Jendrišákem.

Jiří Curney - útočník Věk: 29 let

Číslo dresu: 40

Klub: Mladá Boleslav

Účasti na MS: 2x (2014, 2016) Očima Jana Baráka: Pan střelec. Forhend, podsekávaný bekhend, Karasovi je to šumák. Ne náhodou už v české nejvyšší soutěži nasbíral přes 500 bodů a přes 300 gólů, nikdo jich nemá víc. Přál bych mu, aby se dokázal víc prosazovat na mezinárodním kolbišti, tam to tak valné nikdy nebylo. Praha bude dobré jeviště, tak ať to pálí, Jiříku!

Adam Delong - útočník Věk: 22 let

Číslo dresu: 72

Klub: Vítkovice

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Ortézou na jeho pravém koleni se nenechte zmást, Deli vás stejně oběhne, nebo si vás jinak namaže na chleba. Má velký přehled, pokud mu MS vyjde, s přehledem může českou nejvyšší soutěž opustit. Měl by prásknout do koní, je v nejlepším věku a s Vítkovicemi už zažil všechno. Jen fakt, že za svůj florbalový vzor uvádí spoluhráče Tomáše Sladkého, jej v Ostravě neudrží.

Patrik Dóža - útočník Věk: 25 let

Číslo dresu: 66

Klub: Köniz/Švýc.

Účasti na MS: 2x (2014, 2016) Očima Jana Baráka: Poslední tři roky z něj udělaly florbalového Vladimíra Šmicera – kam přišel, tam slavil. Štístko Paddy pomohl k prvnímu titulu v historii Chodovu (tam klapla i obhajoba) i švýcarskému Könizu. Je to obrovský dříč, pamatuju na vítězný zápas o bronz v Göterborgu, kde odehrál posledních pět minut bez vystřídání. Oslavy v kabině probíhaly nad ním, on se válel v křečích na zemi.

Matěj Jendrišák - útočník Věk: 29 let

Číslo dresu: 28

Klub: Linköping/Švéd.

Účasti na MS: 4x (2010, 2012, 2014, 2016) Očima Jana Baráka: Třemi slovy? Největší hvězda týmu. Matěj miluje deskové hry, před očima mám příspěvek z jeho Instagramu, kde suše oznámil, že po 22 hodinách studování pravidel se může konečně hrát. Národní tým povede jako kapitán, s juniorskou repre v roce 2007 finále MS hrál, ze „stříbrného“ ročníku 89 má k ruce i Dana Šebka s Jirkou Curneym. Bude se historie opakovat? Moc bych mu to přál!

Mikuláš Krbec - útočník Věk: 19 let

Číslo dresu: 89

Klub: Chodov

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Populární Pletenec. Co to znamená? Mikuláš je hodně zaobaleně řečeno popleta, několikrát v sezoně se stalo, že seděl v kabině Chodova a neměl tucha, zda za pár minut hrajeme ligu či pohár. Je to zajímavý týpek i mimo mantinely, s mentálně postiženými lidmi chystá kolekci oblečení The People. Dlouhými pažemi a schopností krýt balonek připomíná švédskou superstar Alexe Rudda.

Filip Langer - útočník Věk: 16 let

Číslo dresu: 9

Klub: Tatran Střešovice

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: V šestnácti letech si zahraje na MS. Úžasné, totálně raritní! Takový talent český florbal asi nikdy neměl. Lanýž už si navíc vyzkoušel i švédskou SSL, v Pixbu Wallenstam strávil na stáži tři měsíce, v NEJ lize světa i skóroval. Je výborný do brejků a má i víc než slušnou ránu. A je to pohodář, na soustředění v Chomutově ho nerozhodilo ani to, že mě vyfasoval na společný pokoj.

Tom Ondrušek - útočník Věk: 26 let

Číslo dresu: 25

Klub: Chodov

Účasti na MS: 3x (2012, 2014, 2016) Očima Jana Baráka: Dlouho byl decánko v tenzi, ne tedy kvůli nominaci, ale před odletem na závěrečné soustředění na Tenerife se mu narodila dcera. Vše klaplo na jedničku, manželka Lucka i Elen jsou zdravé, oslava se povedla. A teď už jen nastřílet nějaké góly. Tommy je supersnajpr, osobně tipuju osm branek na MS. Fyzicky je připravený jako nikdy, spolu s Pražanem ho driloval „fitness celebrity coach“ Karel Frýd.

Josef Rýpar - útočník Věk: 25 let

Číslo dresu: 31

Klub: Vítkovice

Účasti na MS: nováček Očima Jana Baráka: Společně s Matějem Jendrišákem majitel nejstabilnějšího „podvozku“ v týmu. Silový hráč s výbornou střelou, jen mu občas pochodují nervy. Na MS si to snad pohlídá, bude hrát tvrdě, ale v mezích pravidel. Chodit do čtyř proti týmům z TOP trojky bývá totiž vražda.

Daniel Šebek - útočník Věk: 29 let

Číslo dresu: 3

Klub: Helsingborg/Švéd.

Účasti na MS: 3x (2010, 2012, 2016) Očima Jana Baráka: Další pamětník stříbrného MS juniorů v roce 2007. Šampionát před dvěma lety v Rize mu vyšel perfektně, ze spolupráce s Matějem Jendrišákem vyrýžoval hodně gólů. S Matesem by měl hrát i v Praze, snad jim to bude lepit. Šéba má svou specialitku, od manťáku natáhne balonek do středu a zabíjí pavoučky v šibenicích. Jeho fyzický fond je také smeknutíhodný!

Milan Tomašík - útočník Věk: 30 let

Číslo dresu: 7

Klub: Mladá Boleslav

Účasti na MS: 4x (2010, 2012, 2014, 2016) Očima Jana Baráka: X sezon to koulel ve Švédsku, vrátil se do Čech. Překvapil, čekal jsem dojemný návrat do Vítkovic, ale Boleslav byla v jednáních štědřejší. Tah vyšel, vítězným gólem v prodloužení v posledním Superfinále vystřelil Bouli historicky první titul, paradoxně právě doma v Ostravě proti mateřským Vítkovicím. MS začne zřejmě jako náhradník, ale strach o něj nemám, na plac se určitě podívá.

Realizační tým Hlavním trenérem národního týmu florbalistů je Fin Petri Kettunen. • Foto Český florbal Hlavní trenér: Petri Kettunen

Asistent trenéra: Akseli Ahtiainen

Asistent trenéra: Radek Sikora

Asistent trenéra: Radek Sikora

Asistent trenéra: Milan Fridrich Další: Milan Peterka (trenér brankářů), Petr Hlavička (vedoucí týmu), Milan Bohdálek, Matěj Zelený, Václav Bechyňák (fyzioterapeuti), Jan Procházka (sportovní manažer reprezentace)