Snad jsme si zvedli sebevědomí, řekl Jendrišák po výhře nad Švýcary

Po prvních dvou zápasech (10:5 s Německem, 3:4 s Lotyšskem) zůstaly rozpaky, rozbalili jste to až proti Švýcarsku. Museli jste si počkat na zvučnějšího soupeře, abyste předvedli svoje maximum?

„Souhlasím. Je to dané tím, že za poslední cyklus jsme toho se slabšími soupeři neodehráli tolik. Hrozně jsme se proti nim trápili na balonku i v zakončení. Na mistrovství světa jsme nebyli nervózní ani tak z lidí, jako z toho, že se tak často dostáváme do šancí.“

Což se proti Švýcarům tolik nestávalo.

„Po porážce od Lotyšska jsme si řekli, že se pro nás situace nijak zásadně nezměnila, chtěli jsme Švýcarsko porazit. Po výhře Němců nad Lotyšskem, která nám zajistila postup do čtvrtfinále, nám spadl kámen ze srdce, najednou jsme mohli hrát o první místo.“

K vítězství jste pomohl gólem, který jste slavil hodně vášnivě. Spadlo to z vás, když jste se trefil na 5:3?

„Měl jsem velkou radost, že jsme proměnili přesilovku a že jsem konečně dal gól. Předtím jsem měl plno střel a většinou jsem to dal do gólmana. Vedli jsme o dva góly a oslavoval jsem ten moment.“

Byla to klíčová chvíle zápasu?

„Jedna z klíčových. Až na začátek, kdy jsme dostali brzký gól, jsme třetí třetinu odehráli solidně. Dostávali jsme se do přečíslení a dobře jsme bránili, v tom byla asi největší odlišnost proti předchozím dvěma zápasům.“

V čem se lišila bezgólová druhá a povedená třetí třetina?

„Švýcaři to museli ve třetí třetině víc otevřít a víc se tlačit do brány, což se jim na začátku povedlo a dali na 3:3. Nevěšeli jsme hlavy a věděli jsme, že proti Švýcarům dokážeme hrát hru, kterou chceme. Pak se to povedlo: dali jsme čtvrtý, pátý i šestý gól a bylo hotovo.“

Ulevilo se vám, že jste po kostrbatém začátku turnaje nakonec první ve skupině?

„Kdo by to byl po Lotyšsku čekal, že? Chtěli jsme si to se Švýcary rozdat o první místo už před turnajem a teď můžeme být jen rádi, že nám to vyšlo, protože první dva zápasy nebyly dobré.“

Narostlo vám sebevědomí?

„Nedá se říct, že před Švýcarskem bylo nějak extra dole. Ocitli jsme se pod palbou kritiky, což nikomu moc nepřidá, ale věděli jsme, že umíme hrát lépe. Soustředili jsme se na to, že proti Švýcarsku zahrajeme jako tým a že nemusíme dokazovat nikomu jinému než sami sobě, že umíme hrát mistrovství světa na slušné úrovni.“

Teď už to můžete prozradit: došlo po Lotyšsku v týmu na výměnu názorů? Byla bouřka?

„Něco proběhlo, ale hlasité to nebylo. Snažili jsme se jít spíš do pozitivna. Byla to jiná situace než na mistrovství světa 2012, teď jsme ještě měli před sebou poslední zápas ve skupině. Nesvazovalo nám to tolik ruce, jako kdyby porážka s Lotyšskem přišla až na konci skupiny a už by se s tím nedalo nic dělat.“

Chtěl byste do čtvrtfinále Dánsko, nebo Estonsko?

„Na tohle jsme se zatím nesoustředili. Je to klišé, ale po Lotyšsku jsme si řekli, že se musíme zaměřit na další zápas. Každopádně nás čeká soupeř, který bude hrát podobně jako Němci: více v defenzivě a bude vyrážet do protiútoků. Doufám, že teď jsme si nalili trochu sebevědomí na hokejky a budeme je schopní přehrát tak, jak bychom měli.“

Ulevilo se vám, že vás v semifinále potenciálně čeká Finsko, s kterým máte o něco lepší bilanci než se Švédskem?

„Před tímhle zápasem jsme věděli, že je semifinále ještě vzdálené. Soupeře jsme neřešili ani před turnajem. Není jedno, s kým budeme hrát, ale teď nás zajímá jen nejbližší zápas. Můžeme si malovat, jakého soupeře bychom chtěli, ale pak můžeme narazit už ve čtvrtfinále. A to vážně nechceme.“

