Jendrišák hattrickem sestřelil Dány: Přes Finsko může vést cesta do finále

S Německem jste se dvě třetiny trápili a Lotyšsko vás nečekaně porazilo. Co bylo klíčem k úspěchu nad Dánskem, dalším papírově slabším soupeřem?

„Klid na holi. Rozhodlo to, že jsme se nestresovali tolik jako proti Němcům a Lotyšům. Věděli jsme, že Dánové pravděpodobně budou zalezlí v obranném bloku a že pokud je budeme schopní technicky přehrávat, nebudeme mít problém.“

Problém jste evidentně neměli, dominovali jste od začátku do konce. Nebo ne?

„Nechci říct, že první třetina byla z naší strany vypuštěná, ale přístup nebyl takový, jaký jsme chtěli. Měli jsme štěstí, že Dánové nevyužili brejky.“

Užil jste si svůj vůbec první hattrick na mistrovství světa?

„Jsem rád, že přišel právě ve čtvrtfinále. Ale že bych to nějak přehnaně řešil? To ne. Upřímně, pro mě jako kapitána je úplně jedno, jestli body dělám já, Adam Delong nebo Tom Ondrušek. Počítá se jen to, co bude na konci. Beru to tak, že po zápase jsem ve větším klidu, ale zítra zase budu nervózní ze semifinále. Hattrickem se pro mě nic nemění.“

Co vás čeká v sobotním semifinále? Půjdete buď na finské mistry světa, nebo na Německo.

„Uvidíme, na koho narazíme. Pravděpodobně to budou Finové, ale viděli jste, že se Švýcaři ve čtvrtfinále hodně natrápili s Nory. Po zápase nás čeká už jen regenerace a nějaký strečink, ale v pátek se už budeme s plným soustředěním připravovat na semifinále.“

Čistě hypoteticky, jsou Finové přijatelnější protivník než florbalová velmoc číslo jedna Švédsko?

„Na to jsou dva pohledy.“

Povídejte.

„S Finskem jsme za poslední rok a půl měli z té nejlepší trojky nejhorší výsledky. Předvedená hra nám proti Finům připadala nejslabší. Nedostávali jsme se proti nim moc do střel, dobře bránili. Z tohoto pohledu je pro nás Finsko trochu složitější soupeř než Švédsko.“

A ten druhý pohled?

„Finsko sem přijelo s docela starým týmem. Nechci říct, že ti kluci už mají to nejlepší za sebou, to bych si nedovolil, pořád tam mají dost osobností. Ale věřím, že cesta přes ně může být otevřená.“