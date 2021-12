Gólmanka po nervech: Oklepat se po laciných brankách nebylo jednoduché

Utkání, které žádná gólmanka nechce prožít. Práce až tolik není, takže není moc příležitostí se po laciné trefě oklepat. Přesně o tom před novináři Remešová vykládala. V Uppsale na mistrovství chytala druhý zápas, stejné číslo má i v celkové bilanci v rámci šampionátů. Ve Švédsku prožívá premiéru.

Nešťastné utkání pro vás, že?

„Nebyl to nejlehčí zápas, není moc jednoduché, když na vás nejde tolik střel. Mohla jsem udělat něco líp. Celkově nám to příliš nesedlo.“

Čím to?

„Dánky čekaly na šance, které my jsme jim samy daly. Hrály nahuštěně v obraně, těžko se kolem nich něco prostřelovalo, my jsme svoje šance netrefovaly. Navíc jsme dostávaly poměrně laciné branky.“

Narážíte i na sebe. O to těžší to bylo pro vás osobně?

„Když je jedna laciná branka v zápase, je to ještě v pohodě. Já si to vždycky zhodnotím a hodím za hlavu. Většinou se pak otřepu nějakým dobrým zákrokem. Tyhle zápasy jsou horší, když těch střel moc není...“

Není jak se oklepat.

„Ano, je to tak. Na psychiku je to těžší.“

Bylo vidět, že po každém inkasovaném gólu jste to hned řešila u střídačky.

„Ano, mám ráda, když se hned řekne, kde byla chyba. Řekneme si to. Ale pak to více probíráme na videu.“

Je to psychicky náročnější, když víte, že jste v utkání jako favorit?

„Tohle není o tom, jestli je člověk favorit, nebo ne. Každá střela je pro brankáře taková, kterou by měl chytit. Nebo by se měl snažit chytit...“

V semifinále vás čekají Finky. Co se k nim dá říct?

„Teď musíme hlavně rychle zregenerovat, dobře se najíst, hodit všechny nezdary za hlavu, výhra je tam, to se počítá. To je na šampionátu nejdůležitější. A půjdeme dál, dáme do toho všechno.“

Takhle jste si cestu představovali, ne? Vyhrát skupinu a narazit v semifinále právě na Finky.

„To ano. Ale myslím si, že předvedená hra už není taková, jakou jsme si představovali...“

Už víte, kdo nastoupí zítra do brány? Vy, nebo Jana Christianová?

„Víme, ale to si nechám pro sebe.“

Semifinále MS florbal 2021, Česko - Finsko ONLINE (sobota, 19:55) >>>