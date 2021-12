Dlouhá noc od Vondráčkové? Jedině po gólu! smál se český střelec Beneš

PŘÍMO Z FINSKA | Sedmkrát v hale zazněl chytlavý song Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Právě tahle melodie doprovází góly českých florbalistů, kteří porazili Nory 7:3 a zajistili si postup do čtvrtfinále, v němž se nejspíš utkají s Lotyši. „A ti budou hodně nepříjemní,“ upozorňuje útočník Marek Beneš, který poslal český tým do vedení 1:0. Jinak to byla tvrdá bitva, urputní Norové poslali několik českých hráčů při soubojích k zemi.

Když skóroval, hned se v poloprázdné hale rozezněla Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Starý osvědčený hit. „Týmově jsme si to vybrali,“ pousmál se střelec Marek Beneš.

Čím to, že zrovna tenhle otřepaný hit?

„Mohli jsme si vybrat cokoliv. Moc návrhů nebylo, tak padla Dlouhá noc.“

Nechtěl tým plný mladších hráčů něco novějšího?

„Ono to snad vzniklo tak, že to měli junioři na vítězném šampionátu. Tak někdo navrhnul, že bychom to mohli udržet, když to vyhráli. Většině lidí na tom nezáleží, tak ta volba nebyla nijak dramatická. Je to příjemné slyšet.“

Takže si Vondráčkovou rád poslechnete?

„Ne, to fakt ne.“ (usměje se)

Ale po gólu určitě ano…

„Jo, to ano, budu rád, když si ji v tomto případě poslechnu co nejvíc.“ (smích)

Porazili jste Nory, postoupili jste do čtvrtfinále, takže už vyhlížíte finálový víkend, tradiční vyvrcholení šampionátu? Co je třeba vyladit?

„Hlavně se do něj nejdříve musíme dostat, protože jestli postoupí Lotyši, tak na ně ve čtvrtfinále narazíme. Což je hodně nepříjemný soupeř. Zatím to tedy v hlavách nesměřujeme k víkendu, ale k tomu středečnímu zápasu. Se Švýcary jsme předtím prohráli, výkon nebyl ideální hlavně ve hře s míčkem. Ještě je čas si o tom promluvit, ale teď se budeme soustředit na čtvrtfinále.“

Co bylo klíčem k tomu, abyste překonali norskou obranu?

„Pohyb v útočném pásmu. To se nám dařilo a hlavně jsme byli konečně efektivní v zakončení.“

Jak moc tvrdý zápas to byl?

„Hodně. Z obou stran. Norové to potřebovali na tom založit trochu víc, protože florbalově takové kvality nemají. Rozhodčí k tomu taky úplně nepřispěli, občas to pouštěli až moc, rozhodnutí byly zvláštní.“

Je to trend, taková tvrdá hra?

„Samozřejmě. V Česku se tak nehraje, rozhodčí mají úplně jiný metr než třeba ve švédské lize a úplně jiný než tady. Na té mezinárodní úrovni se to pouští opravdu hodně, trend je takový a my na to musíme být připraveni.“

Párkrát jste se dostal do slovní přestřelky i s Kronbergem, norskou legendou, které je 41 let. Co říkáte na jeho výdrž?

„To je neskutečné. On je podle mě nejvíc fyzicky připravený hráč tady na mistrovství, je to obdivuhodný v tomhle věku.“

Co jste říkal na atmosféru, která byla v hale hodně ponurá?

„S mistrovstvím světa v Praze se to vůbec nedá srovnávat. Víme, že čeští fanoušci jsou skvělí a chodí i na zápasy, kde nehraje Česko. Tady to úplně neplatí, na tomhle zápase to bylo extrémní, na play off se to bude zlepšovat. A když budeme absolvovat finálový víkend v Hartwall Areně, bude plno.“