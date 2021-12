Fotbalová „válka“ u gólmanů! Kotelník Slavie versus ikona florbalové Sparty

PŘÍMO Z FINSKA | V pátek hrají semifinále na svém šampionátu, ale dneska večer se v rámci odreagování podívají na fotbal. Pohárové zápasy hrají Sparta a Slavia, tahle odvěká rivalita se odrazí i mezi florbalisty. Zvlášť pikantní souboj to bude na pokoji obou brankářů. Lukáš Bauer, věrný slávista, který chodí i do kotle, versus Martin Beneš, ikona florbalové Sparty. „Čeká nás pěkný dvojzápas,“ usmívá se Bauer, česká jednička, na kterou bude tým v zítřejším boji o finále hodně spoléhat.

Když má volno, vezme na sebe dres a vyrazí do kotle. Na slavnou tribunu Sever, na níž se soustřeďují nejvěrnější slávističtí fanoušci. Mezi nimi i Lukáš Bauer, opora florbalové reprezentace, brankář číslo jedna. Mimo jiné syn známého televizního komentátora Radka Bauera, který je spjatý hlavně s tím, že provází zlaté olympijské závody Martiny Sáblíkové.

Bauer ale není sám. Slavii z florbalistů přeje i útočník Marek Beneš, který čtvrtfinále s Lotyši pomohl rozseknout pěti body (3+2). Také jeho srdce tepe ve slávistickém rytmu.

„Mám permici do kotle. V téhle sezoně jsem se tam docela hodněkrát dostal,“ popisuje Beneš, jenž v Superlize válí za Tatran Střešovice. Zápasy hodně prožívá, fandí, ale nepatří k tvrdému jádru…

„Jsem na kraji kotle. Že bych odpaloval pyrotechniku, to úplně zase ne,“ směje se florbalový kanonýr, který se v sezoně potýkal se zdravotními potíži. Musel vynechat spoustu utkání, také proto měl více času, aby chodil na oblíbený fotbal.

„Je škoda, že finského času hraje Slavia až v deset. Ale nevynechám ji. Spát půjdu hned po ní,“ plánuje útočník. Jinak ale o tom, že by mezi florbalisty zuřila sparťansko – slávistická válka, neví. „To spíš v klubu jo. Hlavně s Ondrou Němečkem, což je velký sparťan. S ním jsou to nekonečné souboje,“ zmiňuje spoluhráče z Tatranu i z národního týmu.

Na gólmanském pokoji ale živo bude. „Uděláme si takový dvojzápas,“ reaguje Bauer. Nejdříve jde do akce Sparta, až potom Slavia. Takže to nebude až tolik vyhecované, protože nepůjde o vzájemný souboj. Kdyby to bylo derby, asi by to bylo jiné…

„Podíváme se na to, ale nebudeme to až tolik prožívat. Jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom se soustředili na mistrovství,“ uvědomuje si gólmanská jednička.

To hlavní přijde v pátek. Od 17.45 hodin se Češi utkají s Finy. Poprvé v Hartwall Areně, slavné hokejové aréně. Takže tentokrát už by to mělo být i s důstojnou kulisou. Cesta do finále vede pouze přes vítězství.

Jak florbalisty naladí dnešní fotbal?