Odmítl revoltu, teď je i mentorem. A jak udělat florbal více sexy?

Po minulém mistrovství došlo k revoltě. Řada opor včetně klíčového útočníka Matěje Jendrišáka odmítla pokračovat. Sorry, pod Kettunenem ne…

Ne řekli i další. Metody finského trenéra se jim nezdály. Ovšem právě Ondrušek nic takového neprohlásil, naopak se s prací severského experta ztotožnil a teď s kapitánskou páskou dělá všechno proto, aby mužstvo plné dravého mládí splnilo medailovou misi.

„Ať si o Petrim myslí každý, co chce, tak trénoval mistry světa a ví, jak připravit tým, aby mohl být nejlepší na světě. Jeho cesta, vize i myšlenky jsou správné. Je důležité, abychom co nejvíce věcí pochopili a přijali je za své,“ tvrdí Ondrušek. Je právě i na něm, aby byl tmelem, jenž kabinu propojí s realizačním týmem, v němž jsou vedle Kettunena i další dva Finové.

V kabině proto český lídr hodně mluví. S mladými hráči, juniorskými šampiony, měl před mistrovstvím světa speciální povídání. Aby jim poradil, nažhavil, ale i uklidnil. „Kluci jsou na správné cestě. Mají vítěznou mentalitu, vyhráli mistrovství, což se nám nepodařilo. Spíš jde o to, že chlapský florbal je trochu někde jinde. Takže s nimi řešíme detaily, to není o tom, že bychom je učili hrát florbal,“ vykládá Ondrušek, jenž v národním týmu sehrál už 97 utkání.

Předešlé šampionáty ho naučily nepodléhat uspokojení. Takže i když Češi v základní části vyhráli, opora Chodova ani do novin nemluvila v samých superlativech. Ondrušek se i tímhle snažil mužstvo držet v maximální koncentraci, aby jeho výkon šel nahoru. Včera mužstvo nepřipustilo žádné drama a nevyzpytatelné Lotyše skolilo.

„Tom funguje jako kapitán výborně. Vzal si nás na pokoj všechny nováčky, řekl nám, že se nám pokusí vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Abychom se cítili dobře. Při zápasech se nás snaží zapojit do konverzací, povzbudit. Což je skvělé,“ pochvaluje si 19letý obránce Lukáš Punčochář, nedávný juniorský mistr světa.

Právě tihle mladíci přiváli do týmu nový drive. Vítězný duch. Jenže juniorský florbal je jiný. Aby se adaptovali na vyšší level, od toho je v týmu právě Ondrušek. Majitel bronzové medaile z roku 2014 je maximálně odhodlaný, aby svoji útlou sbírku rozšířil. To z něj jasně vyzařuje. Nemíní se spokojit s tím, že by Češi měli pokorně přijmout pozici čtvrtého týmu na světě.

Proto si v kabině často bere slovo, na spoluhráče působí, role lídra se nezříká. „Docela mě i ta role mentora baví,“ netají český útočník.

Je to uvědomělý chlap, který má sportovního ducha. Proto se mu moc nelíbí povýšenecké chování švédských fotbalistů, kteří přehlíží papírově slabší soupeře. „Ani nezdraví, člověk si vedle nich připadá jako malomocný. To nemám rád. Strašně moc doufám, že na to doplatí. Takhle se vítězný tým nechová,“ tvrdí český kapitán.

A jak dál? Bude pokračovat? Rozhodne rodina. „Mám doma dvě děti, chodím do práce, která mě baví, ale potřebuje hodně mého času. Nejsem si jistý, jestli jsem schopen další cyklus se udržet na takové úrovni, abych tu mohl být. První slovo dostane rodina, s ní se musím domluvit, jestli to chceme podstoupit,“ uvedl Ondrušek, pracující v obchodním oddělení firmy s florbalovým vybavením Fat Pipe.

Myšlenky nejspíš ovlivní i umístění v Helsinkách. Aby z toho byla úspěšná mise, se pokusí i ten, který odmítl revoltu…

Ondrušek je florbalovým matadorem, takže dobře ví, že by se jeho sport mohl zatraktivnit. Hlavně v českém vydání. Také na to nabízí svůj pohled.

„Musíme z něj dostat tu atraktivitu! Proč lidi sledují play off v hokeji? Jsou v něm příběhy, jde se do gólmana, jsou v něm šarvátky. Nebo proč je Oktagon tak sexy v poslední době? Lidi sledují příběhy, je jim jedno, jestli někdo má vysokou školu, nebo ne. Je tam vzrušení! My právě to vzrušení musíme najít v našem sportu,“ tvrdí Ondrušek.

Nemyslí tím zrovna to, že by se z české Superligy měla stát drsárna plná šarvátek. To ne. „Ale potřebujeme zásadní změny, aby se soutěž zatraktivnila. Pojďme to víc pustit! Neříkám, že by se z toho mělo udělat rugby, ale fandové potřebují vidět i nějaké souboje, oplácení, příběhy… Jde i o rozhodčí,“ uvědomuje si florbalová stálice.

Čeští sudí hru příliš kouskují. Nenechají ji volný průběh. „Kdyby to více pouštěli, bylo by to ku prospěchu. Nesmí v tom být zákeřnosti, ale to by si mohla komise rozhodčích pohlídat a nastavit jasná pravidla. Liga by mohla být tvrdší, chodilo by na ni i více lidí,“ nabízí Ondrušek svůj pohled, jak by česká liga mohla přivábit více fanoušků.

Jde i o to, že je tuzemská podívaná příliš rozkouskovaná, tím pádem postrádá tempo. Kvalita hrozně trpí. Když pak hráči přijedou na mezinárodní scénu, je to o něčem jiném…

Uvědomuje si ale, že to nejde změnit hned. „Ale během několika týdnů nebo měsíců na to jde najet,“ nabádá reprezentační kapitán.

Aktuálně ale svoje myšlenky upíná k probíhajícímu šampionátu. A k tomu, aby Češi urvali medaili.