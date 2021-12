Těžká mise: Finsko. Pomůže k zázraku vítězná mentalita zlatých juniorů?

Nemusíte o florbalu mít dokonalý přehled, ale tohle vám nemohlo uniknout: Zatímco seniorská reprezentace na zlato stále čeká, a poslední medailí je bronz z roku 2014, junioři dvakrát po sobě (!) mistrovství ovládli.

Na konci srpna je pohltila euforie, po skalpu Finů v nervy drásajícím finále obhájili zlato. Teď se vraťme do reality. Je prosinec. Národní tým čeká náročná výzva, dneska si chce vyšlápnout na stejného soupeře. V týmu je hned čtveřice hráčů, kteří se v Brně na juniorském mistrovství nechali polít zlatou vodou.

Filip Forman, Matěj Havlas, Adam Hemerka a Lukáš Punčochář.

„Věřím, že jsme schopní předat vítěznou mentalitu. Jsme nažhavení, draví po úspěchu. Víme, jak dosáhnout úspěchu, co všechno to obnáší.,“ říká za všechny obránce Lukáš Punčochář, opora Mladé Boleslavi. „Neříkám, že starší hráči toho nejsou schopní, ale vzhledem k tomu, že naše zlatá medaile je čerstvá, budeme si jít chtít pro další. Věřím, že tohle můžeme předat ostatním.“

Je mu devatenáct, ale působí zdravě sebevědomě. Stejně jako ostatní nováčci. Nesedí jenom zakřiknutě v koutě. Dokážou se projevit i na hřišti. „Určitě nám mohou pomoct. Nemají přehnaný respekt, byli úspěšní, mají zdravé sebevědomí. Někdy i nezdravé,“ pousměje se zkušený brankář Lukáš Bauer.

To spíš myslí z legrace. Naopak si pochvaluje, že mužstvo je zdravé, lidsky dobře složené. Porce mládí výborně zapadá. Celkem je v mužstvu sedm hráčů, kteří mají zlato z posledních dvou let. A z toho Filip Forman a Matěj Havlas byli u obou titulů.

Přidají i ten seniorský? To by se mohlo zdát jako bláznivá mise. Ovšem mladíci si věří. Mají k tomu důvod. I když juniorský florbal má k tomu seniorskému ještě hodně daleko, víte, jak to chodí ve sportu. Rozhoduje hlava. Když je správně nastavená, mohou přijít divy. „Je vidět, že mají vítěznou mentalitu. Ale líbí se mi, že hrají dost zodpovědně. Už jsou vyspělí. Vědí, že klíčem k úspěchu není to, aby bláznili. Dělají všechno pro tým,“ chválí je zkušený útočník Marek Beneš.

U obou juniorských titulů byl jako trenér Jaroslav Berka. Nejdříve jako asistent, naposledy jako hlavní kouč. Muž s velkým potenciálem, jenž přesně ví, jaké ingredience potřebuje mít úspěšný tým. S juniory to ukázal. „Dokázal mužstvo, ale i realizační tým poskládat tak, že to všechno fungovalo. Skvěle s námi pracoval. Takže na něj vzpomínám jenom v dobrém,“ chválí ho bek Punčochář.

Teď mu velí finský expert Petri Kettunen. Také on návalu mládí věří. „Kluci tady nejsou jenom proto, že vyhráli juniorský šampionát. Ale proto, že jsou nejlepší na svých pozicích,“ říká k tomu reprezentační kouč.

Zafunguje závan mládí? To se ukáže už dneska. V cestě stojí Finové, dva poslední světoví šampioni.

Český tým ale do souboje jde s pocitem, že i tenhle severský rival je k poražení. Tým kolem kapitána Toma Ondruška se o tom přesvědčil při posledním turnaji evropské série, kdy Finsko porazil 5:4 po nájezdech. Bylo to v říjnu v Plzni. Reprezentace se radovala z výhry nad Finskem po 17 prohraných duelech v řadě. Vzpruha ale přišla v pravý čas.

„Snad to prodáme na mistrovství světa,“ přál si tehdy jeden z útočníků Mikuláš Krbec. Ten čas právě teď nastává. Právě i pocit, že jsou Finové k poražení, může hráče nakopnout. „Určitě nám může pomoct, že jsme proti nim uspěli,“ věří brankář Bauer, syn známého televizního komentátora Radka Bauera, jenž mimo jiné provází závody rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové.

Dneska ale bude v rodině Bauerů sportem číslo jedna florbal. Také brankářská jednička věří, že může zafungovat faktor mladé krve.

„Kluci byli úspěšní jako junioři, třeba si dovolí víc, než někdo, kdo už s Finy párkrát prohrál,“ věří gólmanská jednička.

Utkání startuje v 17.45 hodin českého času. Hrát se bude v Hartwall Areně, která by mohla být zaplněná. Prý může přijít až třináct tisíc lidí. Ovšem záleží, jestli fanoušci, kteří si koupili lístky už dávno s předstihem, opravdu dorazí. Protože turnaj se kvůli covidu o rok odložil.