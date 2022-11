Bauer zazářil před kolegou Hrubcem: Jsem rád, že jsem se mohl předvést

Vítězství, které se počítá. Nevyzpytatelní Lotyši ale nebyli snadným soustem. „Nakonec je pozitivní, že jsme do turnaje vstoupili vítězně,“ hlásí Lukáš Bauer, opora Mladé Boleslavi. Zápas v moderní SwissLife Areně provázela výborná atmosféra, dorazilo 6975 fanoušků.

Na utkání se byl podívat hokejový brankář Šimon Hrubec, který chytá za místní Lions. Znáte se?

„Já jeho ano, on mně ne. (smích) Chytal v Třinci, teď už je nějakou dobu v zahraničí. Což je směrem k Praze a Boleslavi daleko. Ale obdivuju jeho kariéru, jak se byl schopný prosadit v zahraničí. Teď je tady doma, třeba se budeme mít ještě šanci potkat.“

On vás jako florbalové brankáře hodně chválil… I to potěší?

„Rozhodně ano. Hlavně hokej je obrovský sport, takže když někdo řekne něco takového, je to krásný. Moc si toho vážíme.“

Viděl utkání, ve kterém jste měl hodně zákroků. Jste rád, že jste se mohl ukázat?

„To jo. My jsme věděli, že to bude složité. Měl jsem víc práce, než jsem sám čekal. Vyšlo to hezky. Mohl jsem se aspoň trochu předvést. Škoda toho třetího gólu, to nebylo moc pěkný. Ale jinak to bylo pozitivní.“

Byl jste překvapený, kolik jste měl práce s Lotyši?

„Docela jo. Věděli jsme, že budou hrát především na brejky, ale na můj vkus jich bylo možná až moc. Nicméně je to začátek turnaje, takhle to bylo rozlosované. My jsme si s tím poradili a víme, že do dalších utkání budeme lepší.“

Je to úleva?

„Docela jo. Nějaká nervozitka tam byla. Věděli jsme, že tenhle soupeř na začátek na rozjezd není úplně jednoduchý. Ale zvládli jsme to, je to klíčové, 6:3 je dobrá vstupní pozice. Myslím si, že jsme zahráli docela dobrý zápas a máme se od čeho odpíchnout do dalších utkání.“

Máte na čem stavět.

„Vstup byl strašně klíčový. Věděli jsme, že by to mohl být zápas o postup přímo do čtvrtfinále. Nebo o lehčí pozici do další fáze. My máme nějaký sen, ambice, které bychom chtěli přetavit. Je pozitivní, že ten úvodní zápas jsme zvládli.“

Sen je určitě nejvyšší, že? I když nahlas o něm nemluvíte.

„Záleží, jak budeme hrát, jak nám to sedne. Tým je plný talentu, zkušeností, je to skvěle namixovaný. Jsme výborná parta, což je asi to nejdůležitější u české mentality. Ambice máme. Bude to záležet na našich výkonech, jestli si zasloužíme uhrát to, pro co jsme si sem přijeli.“

Jaký byl teambuilding na Šumavě těsně před šampionátem? I ten pomohl mužstvo ještě víc stmelit?

„Určitě to bylo důležitý. Věděli jsme už předtím, že jsme výborná parta. Ale dva tři dny bez telefonu, v offlinu režimu nás ještě víc stmelily. Byla to taková třešnička na dortu, která nám pomohla být ne týmem, ale takovou rodinou.“

Takže to může být klíčový moment pro případný úspěch na celém turnaji.

„Řekl bych, že ano. Může to být stěžejní.“