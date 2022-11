Přijde historická výhra? Už pro ně nejsme póvl, říká Rýpar před Švédy

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Zdálo se, že české florbalisty nažhaví na dnešní prestižní souboj se Švédy pohodlná výhra nad Němci. Vedli 8:1. Ovšem bum… Přišel kolaps, při třetině hrůzy inkasovali pětkrát (!) a bylo z toho nakonec těsné vítězství 8:6. Teď to rychle chtějí hodit za hlavu a poprvé v historii světových šampionátů zdolat severskou velmoc. Tu zatím porazili třikrát, ale na MS ani jednou. Vyjde to dneska? Klíčový duel, který naznačí české ambice, se hraje v 18 hodin.

Osmkrát včera v hale ve Winterthuru zahrála Dlouhá noc, chytlavý hit od Heleny Vondráčkové. Právě tahle melodie stejně jako loni při bronzovém šampionátu provází české góly. Osmkrát se do rytmu mohli vlnit čeští fanoušci v hledišti.

Jenže v poslední třetině v bitvě s Němci pětkrát zazněla i jejich písnička. Hráči kupili zbytečná vyloučení, a nakonec sami moc nechápali, co se děje.

„Přišel výpadek. To se nemůže stávat! Vypli jsme, nebyli jsme to my. Možná jsme hráli trošku naivně,“ snažil se najít vysvětlení útočník Adam Delong.

„Ukázalo se na konci trochu to, že ze silné čtyřky máme nejmladší tým. A tlak, že musíme hladce vyhrát, se projevil,“ reagoval asistent Pavel Brus. „Troufám si tvrdit, že se Švédy by takový vypínač nevznikl. To, že přišel, není omluva. Je to daň za mladý tým.“

Češi mají po dvou zápasech dvě výhry. Ale i starosti. V sobotu porazili Lotyše 6:3, ale také se nevyvarovali výpadků. Celkem ve dvou partiích inkasovali devět gólů. Velký problém je při hře v oslabení.

Ale ten hlavní úkol zvládli. Vstoupit do turnaje se dvěma povinnými výhrami.

Až dneska přijde pořádný test. Zápas, který ukáže, jaká je reálná síla mužstva. Tým vedený koučem Jaroslavem Berkou porazil Švédy na posledním turnaji EFT, což byla teprve třetí výhra v historii nad tímhle florbalovým světovládcem. Jenže na šampionátu nad nimi ještě nevyzráli. Fakta jsou neúprosná: osm zápasů, osm porážek.

Otočí se to dneska?

I když poslední třetina s Němci může mužstvo nahlodat, celkově je česká týmová mentalita nastavená, že na Švédy má. Když severský gigant odpoledne deklasoval Lotyše 11:2, český trenér Berka seděl v hledišti, dělal si pečlivé poznámky.

Právě v podrobné taktické přípravě je síla početného realizačního týmu. „My jsme sem přijeli s tím, že chceme vyhrát skupinu. Jsme si vědomí síly Švédů, na druhou stranu do toho můžeme jít s čistou hlavou. Budeme chtít podat nejlepší výkon. Máme tři dny volno, takže se můžeme vyždímat,“ říká asistent Brus, jinak vítkovický kouč.

Seveřané jsou si dobře vědomí svojí síly. I proto Tom Ondrušek, ostřílený matador, který hraje na šestém šampionátu, ještě před turnajem mluvil o jejich přezíravosti.

„Známe jejich mentalitu. Působí lehce arogantně. Nepřipouští, že by se v té hierarchii mělo něco měnit,“ říkal kapitán z minulého bronzového mistrovství.

Mají proč si věřit. Z padesáti vzájemných utkání jich vyhráli 47. Češi pouze tři. Jenže ten poslední zrovna jo. Bude to hrát roli?

„Určitě už nás vnímají jako lepšího soupeře, neberou nás jako nějaký póvl. Vědí, kdo jsme a ten respekt jsme si u nich získali,“ všiml si univerzál Josef Rýpar, který zvládá jak pozici útočníka, tak obránce. A působí ve švédské lize. Když pročítal severské florbalové magazíny, všiml si, že Čechy pasují na nejvyšší příčky před šampionátem.

„Určitě nás tedy nepodcení a budou do toho šlapat,“ má jasno Rýpar, který včerejší gól věnoval půlroční dcerce a přítelkyni.

„Mají velké sebevědomí, je tam z jejich strany i lehká arogance. Ale spolu jsme to moc neřešili. Každopádně když budeme hrát, jak bychom měli, můžeme je porazit,“ říkal už před turnajem klíčový útočník Filip Langer, který působí ve švédském klubu FBC Kalmarsund.

Dnešek ukáže, jaká je skutečná síla týmu. A jestli je reálný sen, s kterým Češi na šampionát přicestovali. Nahlas o tom nemluví, ale ambice jsou nejvyšší.

Češi proti Švédům

Celkově: 50 zápasů, 3 výhry, skóre 138:378

Na MS: 8 zápasů, 0 výher, skóre 16:59