0:5! Třetina hrůzy... Se Švédy by vypínač nepřišel, říká kouč florbalistů

Čekali jste, že z toho bude takové drama?

„Věděli jsme, že pro Němce to bude svátek. Dobře bránili, jsou to velcí chlapi. Projevilo se na konci trochu to, že ze silné čtyřky máme nejmladší tým. A tlak, že musíme hladce vyhrát, na nás dolehl... Na druhou stranu byla z naší strany výborná druhá třetina, tu jsme měli pod kontrolou. Na konci padaly góly z nesmyslných vyloučení, to se nám stalo už druhý zápas. To je něco, co si musíme vyřešit do další fáze turnaje. Můžeme v tom najít hromadu negativních i pozitivních věcí. Je to o tom balancu najít to, co hráčům potřebujeme říct.“

Budete s nimi hlavně řešit nezvládnutá oslabení? Inkasovali jste při nich čtyři góly...

„Dobrá otázka, co budeme probírat, témat bude víc. Dostali jsme gól ze situací, ze kterých ho dostávat nechceme. Jestli bylo lehké polevení nebo nekoncentrovanost, to si musí vyhodnotit hráči.“

Je poslední třetina velkým varováním před kláním se severským soupeřem?

„Troufám si tvrdit, že se Švédy by takový vypínač nevznikl. To, že přišel, není omluva. Je to daň za mladý tým. Byli jsme v pohodě, pak přišla nějaká vyloučení, byli jsme trošku v šoku. Varování to je. Ale nemyslím si, že by to mělo hrát roli proti Švédům. Spíš jde o naše nastavení, aby se nám to nestávalo s nikým a nikde. Se Švédy to bude jiný zápas.“

Mohlo se projevit i to, že jste po hladkém průběhu nechali odpočívat klíčové hráče Langra, Němečka i Beneše?

„Vzniklo to i tím, že se do první lajny udělalo hodně zásahů. Přesto, že v ní potom hráli výborní hráči, tak se ta lajna rozhodila. Takže dostali dva góly, bohužel. Mělo to vliv. Ale to bylo naše rozhodnutí, to si vyřešíme jako trenérský štáb.“

Co čekáte od Švédů?

„Bude to těžký zápas. Zápas o první místo ve skupině, druhá se nám zamotává. My jsme sem přijeli s tím, že chceme vyhrát skupinu. Jsme si vědomí síly Švédů, na druhou stranu můžeme jít do zápasu s čistou hlavou, víme, že postup máme už jistý. Budeme chtít podat nejlepší výkon. Potom máme tři dny volno, takže se můžeme vyždímat.“

Je velké lákadlo je poprvé v historii na šampionátu porazit? Zvlášť, když jste je zdolali na posledním turnaji EFT?

„To je to, proč jsme sem přijeli. Víme, že přes Švédy povede cesta do finále. I díky posledním výsledkům do toho můžeme jít se zdravým sebevědomím. Nechceme hrát zalekle. Jdeme do toho s tím, že se jdeme porvat o výhru. Věřím, že naše dravost může být klíč na jejich zkušenost.“