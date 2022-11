Taje koučů: čipy, tablet i vysílačky. A zápasový adrenalin při tréninku

Dvanáct. Počet členů realizačního týmu. Hlavní trenér, k tomu tři asistenti, plus mentální kouč, kondiční a trenér brankářů. Tři fyzioterapeuti, kustod a vedoucí týmu.

Zbytečný přepych? Spíš světový trend. Štáby lidí, starající se o precizní chod týmů, rostou ve všech sportech. Florbal není výjimkou. Deník Sport a web iSport.cz zjišťoval, jak všechno funguje.

„Nejde o to, že je to trend po světě. Jde o vnímání pozice hlavního trenéra či kouče. V Česku je zakořeněno, že je to člověk, který vše řídí a rozdává příkazy a o všem rozhoduje,“ vysvětluje kouč Jaroslav Berka. „Já to vnímám tak, že hlavní prioritou je rozvoj hráčů a týmu, k čemuž se dá využít velký počet lidí, pakliže do sebe bude vše zapadat. Byl bych sám proti sobě, kdybych k tomu neměl spolupracovníky, kterým maximálně důvěřuju.“

Seniorská reprezentace převzala úspěšný model, který pod Berkou fungoval u juniorů. Ne náhodou mladíci vyhráli dva světové tituly za sebou, u obou byl současný šéf střídačky. Poprvé jako asistent, pak jako hlavní trenér.

U juniorů působil celkem šest let, má s nimi i bronz. Teď vede svoje první seniorské mistrovství, ze Světových her předtím už v červenci přivezl bronz.

Má pověst trenérského workoholika. Se svými spolupracovníky řeší florbal nonstop. Až si po zápase se Švédy, kdy byl první den volna, museli říct: Stop!

Od snídaně po večeři se o florbale mezi sebou nesměli trenéři bavit. Pod tučnou pokutou. Aby hlava mohla zregenerovat. „Ale stejně jsme to nevydrželi. Takže jsme vybrali dost peněz,“ usmívá se Berka, jenž pravidelně uléhá kolem třetí hodiny ráno.

Do národního týmu zavedl nové prvky. Ranní dovednostní tréninky, pravidelné fyzické testování, hráči trénují i hrají se speciálními čipy, které měří rychlost i naběhané metry.

„Hlavně to je kvůli tomu, abychom na základě dat věděli, jakým směrem upravovat tréninkový proces,“ vysvětluje pětatřicetiletý Berka, jenž hrával nejvyšší soutěž za Havířov.

Florbal se posouvá, je hlavně o rychlosti, o intenzitě. Také proto se na kondiční stránku dbá. Ale i na tu psychickou, hráči mají k dispozici mentálního kouče. Celkově si zázemí pochvalují.

„Máme veškerý servis. Musíme si toho vážit a nebrat to jako samozřejmost, potom by to tým rozbilo. Osobně to beru jako velkou výhodu, protože podpora od nich je obrovská,“ popisuje zázemí realizačního týmu brankář Lukáš Bauer.

Role jsou jasně dané. Berka není zastáncem zakořeněného přístupu v Česku, že kouč je ten dominantní, který o všem rozhoduje sám. Se spolupracovníky jsou na jedné lodi, pokyny jsou sladěné, ale každý si hlídá jinou oblast.

„Mám k dispozici špičkové trenéry či odborníky. Byla by hloupost, kdybych je nechal jenom v pozadí dělat nějaké mikroúkoly. Maximálně jim důvěřuju,“ vysvětluje Berka, který má přímo na střídačce tablet, na který mu proudí veškerá potřebná data. I podle toho se upravuje koučink.

Živé záběry ani ty opakované na něm však nejsou. Kouč by to uvítal, přesně jako to funguje v NHL, ale na šampionátu je to proti pravidlům.

Asistenti se věnují jednotlivým formacím, hlavní trenér vnímá celkový koučink, koncept hry a to, jaké lajny by na sebe měly hrát. K tomu využívá i aktuální data, která dostává online na tablet. Z nich se třeba dozví, jak jednotlivé lajny začínají a končí svoje akce s balonkem v držení.

A ještě jedno specifikum jeho trenérské filozofie. Florbalisty chce při trénincích nastavit tak, aby je při utkání nic nevykolejilo.

„Moje vize je, že hráči mohou podat optimální výkon, když se v dané situaci orientují, nemusejí váhat,“ popisuje Berka. Takže i při tréninku se snaží modelovat různé zápasové situace, které na hřišti zažívají pod stresem.

Dokola třeba pilují to, že těsně před koncem prohrávají o gól. Modelují i další nejrůznější scénáře, aby hráče jen tak něco nezaskočilo. Přesně vědí, co v danou chvíli mají udělat. K udržení party pomohl také teambuilding v offline režimu na Šumavě před šampionátem.

I trenérský štáb dělá maximum, aby si tým v neděli zahrál o zlato.

Trenérské zázemí reprezentace

hlavní kouč: Jaroslav Berka

Jaroslav Berka asistenti: Joonas Naava (Finsko), Pavel Brus, Marek Vojta

Joonas Naava (Finsko), Pavel Brus, Marek Vojta mentální kouč: Martin Daněk

Martin Daněk trenér brankářů: Roman Vítek

Roman Vítek kondiční trenér: Jan Hejný