Beneš o semifinále MS: Teď je ta chvíle! Švýcaři vědí, že máme kvalitu

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Úkol splněn. Čeští florbalisté srazili Slováky 9:4 a v sobotu od 17.30 si zahrají semifinále se Švýcary. A cítí velkou šanci. „Věříme, že teď je ta chvíle, kdy to může vyjít,“ hlásí klíčový útočník Marek Beneš. Národní tým naposledy postoupil do finále v roce 2004. Bylo to zrovna ve švýcarském Curychu jako teď…. Bude se historie opakovat? Mužstvo je plné odhodlání. Zítra se chystá velký florbalový svátek.

„Zítra v podstatě začíná turnaj,“ reaguje Marek Beneš, člen elitní formace, který startuje na třetím šampionátu. Naposledy z toho byl před rokem bronz. Tentokrát je finále velké lákadlo. Češi mohou dál žít zlatý sen.

Jak se na bitvu s domácími Švýcary těšíte?

„Zítra to v podstatě začíná. I když bylo potřeba zvládnout i ty předešlé zápasy, abychom se tam dostali, tak semifinále je to, co dělá ten turnaj.“

Jste spokojení s tím, jak jste odehráli partii se Slováky?

„Bylo to trošku podobné jako utkání s Německem. První třetina nebyla úplně špatná, i když možná malinko ustrašenější. Druhá dobrá. Tam se rozhodlo… Nám to ubralo trochu elánu do třetí části. Jednoznačně si v šatně říkáme, že nic nepodceníme, žádné šetření, bla bla bla, ale tak to bývá. Že už to podvědomě nejde tak dobře. Výsledkově nakonec OK, i když jsme dostali některé zbytečné góly.“

A zase jste kupili zbytečná vyloučení...

„To je hrozný. Dneska se to sešlo tak, že rozhodčí měli přísný metr. Ale i tak. Nás na to sudí upozorňuje, že bude vylučovat strčení. No a my tam dáme koleno... Jsou to úplně zbytečné fauly. Na tom musíme zapracovat, to by se nám mohlo jednoznačně vymstít. Celkově si ale myslím, že dnešní zápas byl vedený naprosto nestandardně. Nevím, o co se snažily švýcarské rozhodčí... Zítra a pozítří to bude tvrdý, bude to soubojový. Dneska byl metr nastavený úzkostlivě, my jsme to nezvládli přijmout.“

Věříte, že Švýcary může rozhodit to, že je požene plná hala? Že mohou znervóznit?

„Doufejme. Máme z toho zkušenost ze šampionátu v Praze. Sice je atmosféra nabíjející pro domácí tým, ale dokáže se to otočit v nervozitu. Potřebujeme do toho dobře vstoupit. Když se naopak povede začátek jim, hodně je poženou lidi.“

I tak to bude zážitek, ne? Hrát před plnou arénou.

„Určitě. Proto florbal hrajeme... Není to hokej, kam chodí několik tisíc lidí každý zápas. Takže tohle pro nás bude super. To je to, proč to hrajeme. Atmosféru budeme vnímat při rozcvičení, ale jakmile to začne, ani to člověk neřeší. Je každopádně skvělý, že dorazí tolik fanoušků. Doufejme, že to lidem hodně znepříjemníme...“

Český tým naposledy do finále postoupil v roce 2004. Proč by to mohlo vyjít tentokrát?

„Myslím si, že jsou to klišé, když řeknu, že máme super tým. Ale vypíchnu jinou věc. To je kvalita. Za hodně dlouhou dobu je na nejvyšší úrovni a jsme tomu nejblíž... Vidíme to na výsledcích s TOP týmy. Proto cítíme, že teď je ta chvíle, že to může vyjít. Může se stát všechno. Před pár lety, kdy jsme hrávali semifinále s Finy, vždycky jsme chtěli postoupit, ale šancí bylo málo. Teď cítíme velkou příležitost. Každý to vnímá. Že naše hra jde nahoru, už nemusíme spoléhat jenom na brejky, na gólmana. Musí nás podržet, to jo, i brejky, ale dokážeme hrát otevřený florbal se všemi týmy. Navíc zrovna se Švýcary. Naopak oni už vědí, že jsme kvalitnější tým, snaží se hodně držet míček, rozhodit nás. Co my jsme dělali před pár lety proti Finům nebo Švédům.“

Bude to hodně opatrné?

„Asi jo. Vše k tomu nasvědčuje. Ale může se stát i divočina. Netuším. Uvidíme, ale spíš to bude opatrný. Švýcaři mají styl založený na tom, že se ani tak nechtějí dostávat do šancí, ale drží míček, jsou trpěliví. Může se stát, že to bude o jednom gólu, o jedné chybě. Musíme to zvládnout a využít ten moment.“