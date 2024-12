Talent jako Vokoun! Držím palce, ať má taky zlato, přeje mu legenda

PŘÍMO Z MALMÖ | Není snad žádný elitní klub, který by ho nechtěl. Svoje řemeslo umí (možná) nejlíp na světě. Řeč je o florbalové kometě, 20letém brankáři Tomáši Jurcovi. Na první pohled nesmělý mladík, ale v bráně predátor, který bude chtít deptat soupeře i díky magii své masky. Ta je kopií té, v níž vychytal hokejový brankář Tomáš Vokoun zlato na šampionátu v roce 2010 v Německu. Jeho velký vzor. „Moc mu držím palce, ať taky vyhrajou,“ vzkázal mu ze zámoří sám Vokoun prostřednictvím iSportu.

V minulých letech bylo rozložení brankoviště jasně dané. Matador Lukáš Bauer, ověnčený úspěchy, byl jasným vládcem. A Martin Beneš, velký kamarád, byl podporovatelem, kdykoliv připravený na záskok.

Tentokrát má Bauer, několikanásobný mistr s Mladou Boleslaví, většího konkurenta. O třináct let mladšího benjamínka, který nejspíš dostane větší prostor. A v dobrém slova smyslu mu nedá nic zadarmo.

„Je to pro Lukáše asi trochu změna,“ popisuje i sám gólman Tatranu, s nímž v minulé sezoně získal unikátní treble. Střešovický gigant vyhrál ligu, pohár i florbalovou Ligu mistrů. Především díky jeho umění v bráně. Teď má před sebou premiérové seniorské mistrovství světa.

Na šampionátu v Malmö se Jurco představí v helmě, jejíž design je inspirovaný zlatým triumfem hokejistů v roce 2010. Byl to tehdy zázrak. Mužstvo, které málem nepostoupilo do play off, nakonec šokovalo zlatou jízdou. V sestavě nechyběl ani Jaromír Jágr.

„Právě Tomáš Vokoun byl můj oblíbenec,“ přiznává florbalový mág, který si právě jeho motiv vybral na masku. Také Bauer má stejný, akorát je maska vyhotovená v tmavé barvě. Nechybí ani prvek z letošního triumfu z helmy Lukáše Dostála. Masky nakreslil designér a zároveň trenér brankářů národního týmu florbalistů Roman Vítek.

„Když jsme se s Tomášem a Lukášem radili o designu, chtěli jsme právě tu zlatou barvu zachovat a vyzdvihnout ji. Jsem rád, že jsem klukům mohl znovu masky nakreslit a věřím, že jim v Malmö přinesou štěstí,“ uvedl Vítek, který zvládá jak roli kouče, tak i kreslíře.

Tento talent zdědil po dědečkovi a jeho nadání v mládí rozvíjeli rodiče. Momentálně je jedním z nejslavnějších „airbrusherů“ v Evropě.

Jeho dílo by mělo přinést štěstí i Jurcovi.

Nebojí se velkých výzev. Juniorský titul už má – v roce 2021 dovedl reprezentaci ke zlatu. Už tehdy ukazoval v bráně akrobatické kousky. Jeden z nich televizní komentátor Ondřej Zamazal označil slovy: „Za takový skok by se nemusel stydět ani tygr sibiřský.“

Dodnes mu tuhle hlášku kamarádi připomínají. A je připravený na to, že i v Malmö se od něj budou čekat velké věci. „Na tlak jsem připravený,“ přitakává mladík. I když se ve vrcholovém sportu nepohybuje až tak dlouho, jedno pravdivé klišé mu nemohlo uniknout.

Bez skvělého výkonu brankáře není možné uspět.

„To je pravda. Ale i ostatní musí přiložit ruku k dílu. Vždycky je to týmová práce,“ říká Jurco, který je tréninkovým maniakem. Po společných přípravách s ním zůstávají na hřišti spoluhráči a do padnutí na něj pálí.

Do šampionátu vkročí ve stylu Tomáše Vokouna, jednoho z nejlepších brankářů československé historie, který dovedl reprezentaci ke dvěma titulům (2005 a 2010). V NHL zvládl 700 utkání.

A právě i on bude na dálku držet palce. „Těší mě, že jsem ho mohl inspirovat. Moc mu držím palce a klukům přeju, ať vyhrajou zlato!“ vzkázal prostřednictvím iSportu.

Šampionát startuje dnešním zápasem proti Norům (od 18.30 hodin).