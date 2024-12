Největší hvězda florbalistů vypnula sítě na MS: Tým už se o hodně posunul

PŘÍMO Z MALMÖ | I když obvykle bývá hodně aktivní na sociálních sítích, teď si sám dopřává v tomto ohledu detox. „Teď mi to vlastně nemůže nijak pomoct,“ hlásí Filip Langer, největší hvězda florbalové reprezentace. Maximálně se soustředí, aby už nezažil to, co před dvěma lety. To po prohraném finále světového šampionátu se Švédy stál před novináři a v očích měl slzy. Přemohl ho smutek z porážky, k tomu zmar po sporném vyloučení. „Myslím si, že jsme se od té doby posunuli,“ říká útočník, ve florbalovém prostředí známý jako Lanýž.

Dlouhodobě hraje a žije ve Švédsku. Vyniká od mládí, v dorostu už hrál Superligu. Nyní dělá čest českému florbalu ve slavné Storvretě, jednom z nejlepších klubů světa.

Tamní prostředí dokonale zná. Ale to, co se teď děje ve Švédsku, kdy hráči reprezentace, stojící za trenéry, brojí proti svazu, neregistruje. „Já jsem teď úplně mimo toho, co se píše,“ hlásí Filip Langer, který se tedy až od reportérů dozvěděl, co hýbe švédským florbalem.

Trenéři Thomas Brottmann a Niklas Nordén už dopředu slyšeli, že ať šampionát skončí jakkoliv, jejich mise skončí. Což rozezlilo hráče. Za kouče se postavili a veřejně vystupují proti federaci. A touží i pro ně vybojovat zlato. „To mě docela překvapuje, ale víc o tom nevím,“ říká Langer.

I to je jasný důkaz, že během mistrovství je uzavřený ve své bublině. Nesleduje, co se píše, co se děje. „Mám takovou aplikaci, která mi všechno blokuje. Mám jenom nějaké minuty, ale to je jenom k tomu, abych si s kamarády napsal na WhatsApp,“ vysvětluje klíčový útočník, jehož instagramový účet lanyz29 je jinak plný inspirativních videí i příběhů.

„V této situaci jsem to vyhodnotil tak, že mi to nemůže pomoct. Takže to vypínám,“ přiznal v rozhovoru s českými novináři během středečního mediálního dne.

Jeho tým s přehledem vyhrál skupinu, bez ztráty bodu, a už se zdálo, že se nabízí ideální scénář, že v semifinále potká Finsko. Ale ouvej. Vzájemný severský souboj vyzněl lépe právě pro ně, takže pokud Češi zvládnou povinné čtvrtfinále (proti Slovensku, nebo Estonsku), v boji o finále je čekají Švédové. Světoví vládci a pořadatelé turnaje.

„Bavili jsme se o tom. Ale nakonec jsme si řekli, že pokud chceme, aby všechno dopadlo, jak má, bylo by fajn porazit všechny,“ nedělá si z toho hlavu šikovný útočník, jenž už od šestnácti let slyší, že je hvězdou a tým na něm stojí.

Což platí i teď.

„Jsem na to zvyklý. Je to taková norma, ale já k tomu i tíhnu. Chci být rozdílový hráč,“ tvrdí Langer s tím, že se tím nenechá znervóznět. A je naladěný na vítěznou vlnu. Tak, aby o víkendu klaplo historické zlato.

Předloni to nevyšlo. Proto ty slzy v jeho očích. „Před dvěma lety jsme na to ještě nebyli připraveni,“ připouští hvězda národního týmu. Ten ušel za tu dobu pořádný kus cesty. A dělal všechno proto, aby tentokrát byl na vrchol turnaj nachystaný líp.

„Teď by se to mělo právě ukázat a zúročit,“ přeje si vyhlášený profesionál, který nic nepodceňuje. Vyznává zdravý životní styl, otužuje se, nosí speciální brýle před spaním. Je mu jasné, že i tohle je veledůležitá složka výkonu elitních sportovců.

O tom často vypráví svým sledujícím na sítích. Ale teď se toho od něj moc nedozvíte. Leda z médií. Aby Češi dotáhli svoji pouť až na vrchol, populární propagátor florbalu se uzavírá do své bubliny.

„Je důležité i se sociálními sítěmi dobře pracovat. Člověka to může dost ovlivnit. Já už jsem k tomu našel správný přístup,“ tvrdí Langer.

Teď se nesmí hlava zbytečně rozptylovat.

Program čtvrtfinále MS

Čtvrtek 20:30, Česko - Estonsko/Slovensko