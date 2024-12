Takhle hrají adepti na zlato! Češi přejeli i Němce a mají ideální pozici

PŘÍMO Z MALMÖ | Vítězná jízda pokračuje. Čeští florbalisté na světovém šampionátu zatím jedou podle plánu. V posledním utkání ve skupině si s přehledem poradili s Němci (9:0) a do vyřazovací fáze míří z nejlepší pozice. Poprvé v historii na MS ovládli skupinu bez ztráty bodu. Takže se rýsuje ideální cesta – v semifinále narazit na Finy a na odhodlané Švédy, TOP favority, až v případném finále. Protože při vší úctě ke čtvrtfinále, které Čechy čeká ve čtvrtek od 20.30 (buď Slovensko, nebo Estonsko), jejich ambice leží výš…

Tentokrát se zápas hrál v menší aréně (Baltiska hallen), která má kapacitu čtyři tisíce fanoušků. Pro florbal je to ideální místo, komornější, ale i tak byla hala více než poloprázdná.

O atmosféru se starali vesměs němečtí fanoušci. Poté, co odjela parta s bubnem z Rožnova, tentokrát už ti čeští nebyli až tak slyšet. I když dělali, co mohli. V hledišti nechyběla ani rodina Matěje Jendrišáka, nejzkušenějšího reprezentanta, který startuje už na sedmém šampionátu. I jeho nejbližší dali zabrat hlasivkám.

Češi měli celý zápas pod kontrolou, už v první třetině se dostali do vedení 5:0 a bylo jasné, kdo je na hřišti pánem.

Kouč Jaroslav Berka proházel sestavu, aby ulevil největším oporám. Klíčový kanonýr Marek Beneš nehrál vůbec, kapitán Ondřej Němeček se během zápasu také už jenom usadil v teplákové bundě na střídačku. Stejně jako další obránce Adam Hemerka.

Naopak poprvé na turnaji naskočil do akce Martin Tokoš (34 let), který byl dodatečně povolaný za zraněného Adama Zubka.

„Pokud se dostanu do hry, udělám maximum, abych klukům co nejvíc pomohl,“ říkal už před utkáním.

V brance se poprvé představil Lukáš Bauer, dlouholetá opora, který vychytal předešlé dvě medaile. Teď už je jeho role skromnější, zatím větší prostor dodal mladík Tomáš Jurco.

Ale i Bauer ukázal svoje kvality a potvrdilo se, že Češi mají na šampionátu možná nejsilnější gólmanskou dvojici. Vytahoval pohotové zákroky, když byla potřeba. Jurco vždycky vítězoslavně zaťal pěst, když jeho zkušenější parťák lapil míček do ruky.

V hledišti nechyběl ani Petri Kettunen, někdejší kouč české reprezentace, kterého nahradil právě současný trenér Berka. Finský expert pracuje pro tamní federaci jako šéf elitních týmů, takže si přišel na vlastní oči českou hru omrknout. Pečlivě si dělal poznámky.

Protože je reálný scénář, že se Češi utkají s Finy právě o víkendu v semifinále. Turnaj vyvrcholí v neděli. Pokud všechno klapne, jak má, národní tým v tu dobu bude mít v nohách šest utkání v devíti dnech.

I proto je třeba rozložit síly a proti Němcům hrála kombinovaná sestava. „Takhle náročný program nikde jinde než na mistrovství kluci nezažijou. Takže je třeba s tím správně pracovat,“ říká trenér Berka.

Ve středu mají reprezentanti volný den, budou se věnovat regeneraci a mediálním povinnostem. Ve čtvrtek večer se utkají buď s Estonci, nebo se Slováky o postup do semifinále.

Při české formě a reálných ambicích by to měla být povinnost. A to hlavní potom vypukne až o víkendu.

Mistrovství světa florbalistů v Malmö:

Skupina A:

Česko - Německo 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. D. Beneš (Punčochář), 6. Havlas (Langer), 7. T. Hanák (D. Beneš), 15. Rýpar (Delong), 18. T. Hanák (Suchánek), 31. T. Hanák (Besta), 37. Rýpar (Suchánek), 50. Havlas (Besta), 51. Rýpar (D. Beneš). Rozhodčí: Broman, Matti (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 173.

Sestava Česka: Bauer - Zakonov, Meliš, Punčochář, Suchánek, M. Krbec, Němeček - T. Hanák, Jendrišák, Besta - Delong, D. Beneš, Rýpar - F. Forman, Langer, Havlas - od 32. navíc Tokoš. Trenér: Jaroslav Berka.