Úspěch českého sportu! Šuman byl zvolený šéfem světového florbalu

Vedle Šumana uspěla také Zuzana Svobodová, která se dostala do třináctičlenného výkonného výboru.

„Stát se prezidentem světového florbalu je obrovská příležitost a výzva. Podpory florbalových federací ze všech kontinentů si moc vážím. Sport mě provází celý život a jsem odhodlán mu dál věnovat svou veškerou energii. Mezinárodní florbal je zatím mladý sport a čeká nás ještě hodně práce, abychom se přiblížili tradičním sportům na světové úrovni,“ uvedl Šuman, který byl viceprezidentem IFF od roku 2010.

V čele Českého florbalu byl v letech 2000 až 2021, než jej nahradil Daniel Novák. Od roku 2012 je jedním z místopředsedů ČOV. Do jeho gesce spadají neolympijské sporty a projekt Olympiády dětí a mládeže.

Šuman má za jeden z hlavních cílů rozšíření světové špičky. „To je zásadní. Některé země se sice začínají přibližovat, hrají proti favoritům lépe a občas je dokáží i zaskočit, jako třeba v pátek Lotyši Švýcary, ale jedná se zatím spíše o jednorázové úspěchy. Cílem je, aby podobné výsledky nebyly překvapením, ale standardem. Je to však práce na delší časový úsek a v první řadě se musí zlepšit systém práce jednotlivých národních federací,“ uvedl Šuman, který chce více propojit IFF s národními svazy.

Jeho zvolení je úspěchem i pro celý český sport. Naposledy v letech 1954 až 1960 byl předsedou Mezinárodní kanoistické federace Karel Popel.

„Tuzemský sport už vysoce postavené funkcionáře měl, například Roman Kumpošt byl viceprezidentem světového lyžování. Navíc ve florbale, kde je nyní 80 zemí, je to samozřejmě jednodušší než třeba ve fotbale. Velký vliv na volbu měl náš dlouhodobý plán. Snažíme se v Českém florbale promýšlet věci hodně dopředu a tohle byl jeden z cílů. Šéfové všech 80 sportů z celého světa se většinou dvakrát za rok setkávají a věřím, že do budoucna tam jediným Čechem nebudu,“ podotkl Šuman.

Fakt, že se zkušený funkcionář a sám někdejší florbalista dostal do čela IFF, ocenil i Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

„Zvolení Filipa Šumana do role prezidenta Mezinárodní florbalové federace je velmi prestižní záležitostí nejen pro florbal, ale pro celý český sport. Svědčí to o tom, že coby Češi umíme vychovávat nejen úspěšné hráče a hráčky, ale také silné vůdčí osobnosti, které se nebojí promlouvat do dění v těch nejvyšších strukturách, což dělá velmi dobré jméno nejen tuzemskému sportu, ale celé České republice. Je to také jasným důkazem síly českého florbalu a jeho postavení na mezinárodní scéně,“ prohlásil Šebek.

Na diplomatickém poli už Český florbal uspěl. Teď se bude snažit zvítězit i na tom sportovním. Od 16 hodin nastoupí národní tým v semifinále proti Švédům.