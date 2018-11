Florbalu vládne… Sparta! Vyhrála jedenáctkrát v řadě. Čím to?

Ta čísla mluví jasně. 12 zápasů, 11 výher, pouze jediná prohra v prodloužení. Navíc po mimořádně smolném okamžiku, kdy si Jan Marvánek dal hned v prvním utkání s Tatranem kuriózní vlastní gól. I tak je bilance týmu Acema Sparta úctyhodná: 34 bodů. Před druhou Mladou Boleslaví mají sparťané náskok pěti bodů.

Především šňůra jedenácti výher s plným bodovým ziskem budí respekt. To je rarita. Zvlášť, když to není někdo z tradičních vládců jako Mladá Boleslav nebo Chodov.

„Zápasy může rozhodnout kdokoliv. Možná tohle dělá soupeřům momentálně problémy, jsme méně čitelní,“ vysvětluje Marvánek, ofenzivní zadák, který si ve 12 zápasech připsal 13 bodů (7+6).

„Pomáhá nám dostatek zkušeností, které jsme za několik sezon v Superlize posbírali. Dokážeme zvládat vyrovnané zápasy a i když se třeba nedaří, nepanikaříme. Výraznou roli hrají i naše přesilovky, kterými si umíme pomoct. Ty nám už vyhrály nejeden zápas,“ dodává 25letý Marvánek, jenž v klubu zároveň funguje jako šéftrenér mládeže.

Sparta navazuje na podařený minulý ročník, ve kterém se dostala do semifinále. Herně vyzrála, mezi soupeři si vybudovala ještě větší respekt. „Máme v týmu dobrý mix. Jak mladé hráče, odchovance, kteří jsou u nás dlouho a postupně vyzráli, tak zkušené kluky, kteří pro ty ostatní udělali takový most, po němž mohli stoupat jejich výkony,“ tvrdí Jaroslav Berka, sportovní ředitel týmu Acema Sparta a muž, který pět let stál i na střídačce. Zároveň působí jako asistent trenéra u české juniorské reprezentace.

Od minulého ročníku je sparťanským koučem Ondřej Kašpárek. Zlomovým momentem byl ve stejnou dobu příchod Milana Garčara (35 let), světoběžníka, jenž se dokázal prosadit ve Švédsku, Finsku i ve Švýcarsku, tedy všech nejlepších světových ligách. On se stal lídrem, kapitánem. Tmelem kabiny. Prostě nejdůležitějším mužem.

„Milan nám dodal víru v sebe sama. Jde o obrovsky silnou osobnost a je skvělé se od něj učit,“ přitakává Marvánek. Garčar je „obojživelník“, zvládne hru v obraně, ale když je potřeba, prosadí se v útoku.

Před touto sezonou přišla i další posila. Obránce Radim Křenek, jenž působil v Mladé Boleslavi. „Oba s Milanem (Garčarem) tým posunuli, mají ohromné zkušenosti,“ chválí je sportovní šéf Berka. Když se to tedy spojí s dlouholetými sparťany, kteří už také vyzráli a jsou tahouny, jako třeba v útoku Ondřej Svatoš, vznikl mix, jenž aktuálně vládne Superlize a jedenáctkrát v řadě vyhrál.

Sparta pod Berkovým vedením pracuje koncepčně, takže aktuální výsledky nejsou náhoda.

„Nejdříve bylo důležité, aby se naši mladí kluci vyhráli. A vyzráli. Až když jsme viděli, že makají, jejích výkonnost stoupá, přivedli jsme k nim zkušené hráče, kteří je mohou posunout ještě dál. Před pěti lety by to ještě nemělo smysl, protože naši kluci neměli za sebou dost těžkých zápasů, aby to mělo nějaký význam. V tu dobu by se ještě neposunuli a těm zkušeným oporám by tolik nepomohli. Všechno má svůj vývoj,“ vysvětluje Berka úspěšnou strategii.

Sparta byla naposledy v tabulce první v sezoně 2000/01, kdy to nakonec dotáhla až do finále. V něm prohrála s tehdejším neotřesitelným vládcem – Tatranem.

„Věřím, že kluci dosáhnou minimálně podobného úspěchu. Tým je dobře poskládaný, podařilo se ho vhodně posílit,“ je přesvědčený Rudolf Javořík, někdejší útočník, člen úspěšného týmu ze sezony 2000/01. A sparťanský srdcař, jenž momentálně působí jako trenér u mladších žáků.

Současná situace je ale jiná. Sparta tehdy vsázela hlavně na nakoupené hráče. Kteří přišli, udělali skvělý výsledek, ale potom šli jinam. „To know how odešlo. Kdežto teď je to jiné. Hráči, kteří u nás hrají, předávají zkušenosti dál, působí u mládeže. Takže v tomhle je to zdravější. Je to postavené na zdravých základech,“ je přesvědčený Berka.

Sparta to naposledy dotáhla do semifinále. Kam míří tentokrát? „Bavíme se o tom, že našim cílem je opět semifinále. A z něj je potom už blízko do Superfinále. Ale se slovem titul nepracujeme, teď se hlavně snažíme o to, abychom se naučili pracovat s tím, že jsme první v tabulce,“ vysvětluje sportovní šéf Berka.

Se Spartou se každopádně musí počítat.