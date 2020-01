Florbalový Pohár mistrů? Brutální srovnání, tuší Sladký z Vítkovic | iSport.cz

„Jsme rádi, že přežili přípravu, takový turnaj se nemusí jen tak opakovat,“ říká Sladký. „Mít ve Final Four dva týmy z jednoho klubu a ještě doma!? To je událost, jedinečný zážitek. Budeme spoléhat i na to, že nás tři tisícovky fanoušků vybičují do tranzu.“

V Ostravě se hrál Pohár mistrů už v roce 2006, jak na něj vzpomínáte?

„Taky se hrálo na Sareze, ale sledoval jsem to jen z tribuny a fandil světovému florbalu. I proto se těším, že si teď zahraju. S Vítkovicemi poprvé v životě. Pohár mistrů jsem hrál dvakrát za švýcarského mistra Willer-Ersigen, urvali jsme stříbro a bronz. Kvůli tomuhle vlastně ještě hraju a nějakým způsobem funguju. Brutálně se těším.“

Říkáte stříbro a bronz. Takže vám jedna placka do sbírky chybí?

(usměje se) Jo, ještě jedno místo tam je, tak doufám, že ho zaplním. Je to takové obrazné, ale doufám, že... Pohár mistrů v Ostravě je jedinečná akce a já tam nechám úplně všechno.“

Jak jste připravení na semifinálového soupeře, švédskou Storvretu?

„Informace z jejich ligy máme, sledujeme zápasy, sestřihy týmů ve Švédsku. Nevěřím, že se Storvreta připravuje nějakým způsobem na nás. Myslím, že přijedou v sobotu na halu, podívají se, kdo proti nim hraje a jdou na to.“

To jsou Švédové tak sebevědomí?

„Je to jejich nátura, Čechy berou trošičku jinak. Oni mají svou celoroční kvalitu, jak říkal náš trenér Pavel Brus, oni se nemusí připravovat na semifinále s českým týmem. Oni přijedou porazit ve finále finský Classic, kterému mají co vracet z minulého Poháru mistrů. Ne, že by semifinále podcenili, ale nevezmou ho na plnou váhu.“

Dá se to využít?

„Nevím. Chci být optimista, máme šanci, pokud diváci pomůžou a všechno se sejde, tak máme šanci uspět. Na druhou stranu, a to říkám zcela otevřeně a ne naivně, tady se porovná kvalita české ligy se švédskou. Česká liga není schopna připravit jakýkoliv tým na mezinárodní scénu. Není tu taková kvalita. Obecné srovnání mezi českou a švédskou ligou není reálné. Oni si tam hrají innebandy, mají celosezonní kvalitu, a my se tady připravujeme maximálně na play off, na Superfinále. Ne na mezinárodní scénu. Bohužel to tak je. Osobně vím, do čeho jdu, strávil jsem tři roky ve Švédsku, tři roky ve Finsku a tři roky ve Švýcarsku. Doufám, že nějaké zkušenosti prodám, že na to týmově připravíme. Bude to ale brutální srovnání.“

O lístky na Pohár mistrů je zájem, jak jste na tom byl se vstupenkami vy?

„První vlna proběhla na začátku prosince, dostali jsme možnost klubového balíčku a já jsem to tam trošku urval. (usmívá se) Už to mám všechno rozdané, zájem je ohromný. Ještě jsou k mání lístky na stání, tak se přijďte podívat. Takový florbal tady lidi neuvidí strašně dlouho. Je to ohromná příležitost vidět top týmy soutěží. Ukázka světového florbalu na špičkové úrovni.“

FLORBALOVÝ POHÁR MISTRŮ V OSTRAVĚ

sobota 11. ledna

semifinále žen

10.30 SB-Pro (Finsko) - Kloten-Dietlikon Jets (Švýcarsko)

13.30 Täby FC (Švédsko) - 1. SC TEMPISH Vítkovice

semifinále mužů

16.30 Storvreta IBK (Švédsko) - 1. SC TEMPISH Vítkovice

19.30 Classic (Finsko) - SV Willer-Ersigen (Švýcarsko)

neděle 12. ledna

10.00 o bronz ženy

13.00 o bronz muži

16.00 finále žen

19.00 finále mužů

(hraje se v RT Torax Aréně, lístky na stání je možné zakoupit v síti Enigoo.cz nebo na pokladnách)