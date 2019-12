Český ženský florbal má budoucnost, říká kouč. Věří, že zůstane i po MS | iSport.cz

Máte za sebou smutný víkend?

„Pro holky je to hodně kruté. Už v semifinále se Švýcarskem jsme odehráli skvělý zápas, i když ne celých šedesát minut. To samé s Finskem, znovu jsme byli velmi dobří. V obou případech tomu chyběl jen lepší konec.“

V zápase o bronz vás nakonec pohřbily finské sestry Kauppiovy, Veera s Oonou se podělily o čtyři z pěti finských gólů.

„Ty dvě jsou vážně moc dobré, nejsou jedny z nejlepších na světě pro nic za nic. Veera v prodloužení trefila přesně tu skulinku, která tam byla, aby míček prošel do branky. Sestry Kauppiovy se strašně těžko brání: sice jsme je měli pod kontrolou většinu zápasu, ale asi ne dost. Naše holky pracovaly dobře, nenechaly je střílet z dobrých pozic, ale nestačilo to.“

Bylo těžké dostat tým zpátky do pohody poté, co mu se Švýcarskem nestačilo k postupu ani vedení 6:1?

„Večer po zápase jsme měli společné sezení, které dobře dopadlo. Holky si zazpívaly, ale já ne. Vzhledem k úrovni mojí češtiny by to neznělo dobře.“ (usmívá se)

Jak hodnotíte vaše vystoupení na mistrovství světa? Zvládli jste zápasy s outsidery, ale ze tří rivalů z absolutní špičky jste neporazili ani jednoho.

„Byl to dobrý turnaj. Snad kromě zápasu se Švédskem (2:10), to nebyla naše úroveň. Proti Lotyškám, Slovenkám i Polkám jsme pokaždé nastříleli dvouciferný počet gólů a můžeme říct, že jsme za poslední dva roky udělali progres.“

Kdo vás nejpříjemněji překvapil?

„Možná sedmnáctiletá Míša Kubečková, ale to vlastně ani překvapení nebylo. Vzali jsme ji dodatečně do týmu, protože víme, že umí dobře bránit. Ne, že by to pro mě bylo vyloženě překvapení, ale asi ohromila nejvíc.“

Nebýt dvou porážek v prodloužení během finálového víkendu, mohli jste si sáhnout na medaili. Může na výkonech z Neuchatelu český ženský florbal stavět?

„Máme talentovaný tým, přichází do něj zajímavé mladé hráčky. Český ženský florbal má světlou budoucnost. A já? Doufám, že u týmu zůstanu a že vás za dva roky zase uvidím. A snad i se šťastnějšími výrazy.“ (usmívá se)