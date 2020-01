Lék na šílený zkrat z šampionátu? Florbalový pohár mistrů, říká Šupáková | iSport.cz

Z neskutečného obratu v semifinále mistrovství světa se vítkovická florbalistka Ivana Šupáková (26 let) dostávala těžce. Přiznává, že nic horšího v kariéře nezažila. Češky vedly v poslední třetině prosincového turnaje nad Švýcarkami 6:1. Padly 6:7 v prodloužení. Místo historického postupu do finále, byl historický zkrat. I v bitvě o bronz pak české reprezentantky ztratily s Finkami slušný náskok (3:1, 4:5p). Na Poháru mistrů v Ostravě si chce Šupáková se spoluhráčkami spravit chuť.

„Bylo velmi těžké se z mistrovství světa psychicky sebrat,“ neskrývá Ivana Šupáková. „Ale nejlepší je vyléčit se tím, že máme další vrchol v podobě Poháru mistrů. Zase se můžeme porovnávat s nejlepšími na světě. To je nejlepší lék - znova do toho skočit a ukázat, co v nás opravdu je.“

Jaký dopad na vás mělo nešťastné mistrovství světa?

„Po pravdě, nezažila jsem horší situaci než po semifinále. Bylo těžké se s tím vyrovnat. Fakt jsme měly velmi dobrý kolektiv, s holkama jsme si rozuměly, o to víc to bolelo. Nevěděla jsem, co se děje, co se stalo. Bylo velmi těžké se z toho psychicky sebrat.“

Koukala jste na zápas ze záznamu, měla jste na to sílu?

„Nechtěla jsem se dívat, ale bohužel, vždycky na mě někde sestřih posledních dvou minut vyskočil. Už jsem to viděla několikrát... A už si jen říkám, že to je minulost vzdálenější a vzdálenější. V hlavě to ale budu mít vždycky. Bylo to tak blízko! Nevím, jestli někdy v životě, byť doufám, že ano, se podaří dostat tak blízko medaili. Na druhou stranu, když se dostanete na dno, máte se od čeho odrazit. Beru to tak.“

V Poháru mistrů vás v sobotním semifinále čeká švédský tým Täby, jaký je to soupeř?

„Hratelný. Už jsme se s trenérem bavili, na koho si dát pozor, jsou tam kvalitní hráčky. Musíme k zápasu přistupovat s respektem, ale nebát se. Taky máme hráčky, co se umí urvat. Živelností bychom mohly uspět a dostat se do dalšího finále.“

V nejprestižnějším klubovém turnaji obhajujete loňské stříbro, je to zavazující?

„Obhájit stříbro... Já bych to chtěla zkusit zase na vyšší stupínek. A tím, že máme silné Švédky už v semifinále, mohlo by být případné finále jednodušší. Všichni soupeři na Final Four jsou kvalitní, budeme chtít ze sebe vymáčknout maximum a jít si za úspěchem. Za sebe - slavit zlato před vyprodanou halou doma, to je představa, která se mi ani v těch nejbizarnějších snech zatím nezdála.“

Pohár mistrů budete hrát doma v Ostravě, je to pro vás o to prestižnější?

„Jednoznačně. Hrát za klub je možná ještě víc srdeční záležitost v tom smyslu, že jsme s holkama dennodenně. Jak řekla jedna bývalá spoluhráčka, klub je jako rodina. A slavit s rodinou úspěch doma je k nezaplacení.“

FLORBALOVÝ POHÁR MISTRŮ V OSTRAVĚ

sobota 11. ledna

semifinále žen

10.30 SB-Pro (Finsko) - Kloten-Dietlikon Jets (Švýcarsko)

13.30 Täby FC (Švédsko) - 1. SC TEMPISH Vítkovice

semifinále mužů

16.30 Storvreta IBK (Švédsko) - 1. SC TEMPISH Vítkovice

19.30 Classic (Finsko) - SV Willer-Ersigen (Švýcarsko)

neděle 12. ledna

10 o bronz ženy

13 o bronz muži

16 finále žen

19 finále mužů

(hraje se v RT Torax Aréně, lístky na stání je možné zakoupit v síti Enigoo.cz nebo na pokladnách)