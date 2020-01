Lítali jsme od ničeho k ničemu, mrzelo Hubálka po výprasku se Švédy | iSport.cz

Jediný gól vstřelili až dvě minuty před koncem za stavu 0:11. Florbalisté 1. SC TEMPISH Vítkovice v semifinále Poháru mistrů tvrdě narazili na sílu a kvalitu švédských šampionů. Storvretě podlehli 1:11 a v neděli budou hrát v porubské RT Torax Aréně od 13 hodin o bronz. „Nepovedlo se nám to, ukázalo se, že jenom běhat úplně nestačí, s takovým soupeřem,“ hodnotil obránce Jakub Hubálek. „Dali jsme do toho všechno, ale byl to z naší strany trošku zmar. Lítali jsme od ničeho k ničemu.“

Třikrát jste trefili tyčku, vás zastavila za stavu 0:3, to vám asi také úplně nepomohlo, souhlasíte?

„Samozřejmě, my nedali skoro nic, oni s přehledem proměňovali. Smůla, mohlo to být trošku veselejší. Ale my nešli hrát veselejší florbal, chtěli jsme vyhrát. To se nám nepovedlo. Ani to, že jsme s nimi chtěli hrát co nejdéle vyrovnaně, aby byli třeba trochu nervózní. Vést 1:0, chovají se zase jinak, jsou takoví namyšlení.“

Konečný výsledek je výprask, ostuda?

„No... jsou i horší zápasy. Každá prohra nás posune dopředu, beru to, prohráli jsme. Oni mají v lize deset kvalitních soupeřů, my si zahrajeme dva kvalitní zápasy za sezonu. Nebo čtyři, ať nekecám. Nevím, co pak máme předvádět. Kdybychom jako tým hráli švédskou ligu a měli za sezonu dvacet kvalitních zápasů, vypadá to jinak. Každá prohra nám něco dává do budoucna. Dostali jsme supr lekci pro play off. Facku.“

Semifinále pískaly ženy, zažil jste už takový zápas?

„Zažil na turnaji EFT s reprezentací a byly to ty samé. Zvládly to obstojně. Něco se nám nelíbilo, ale to je v každém zápase. Zvládly to pěkně.“

Potěšil vás alespoň čestný úspěch a trefa Josefa Rýpara v 58. minutě?

„Pro diváky to bylo malé potěšení. Chtěli jsme jim aspoň malou radost dopřát, když si udělali čas a investovali do lístků. Aspoň tak. Ale šancí jsme měli dost, radost jsme jim měli udělat víc.“

Jací byli diváci? Skandovali do posledních vteřin.

„Super. Máme super diváky, děkujeme jim, že si udělali čas, když mohli být úplně jinde. Neříkám, že je krásné počasí, ale mohli být jinde. Zajít si do kina, třeba na nějaký horor.“