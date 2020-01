Vítkovice na Švédky nestačily. Na zákroky se nehraje, mrzelo Příleskou | iSport.cz

Senzační stříbro z Poháru mistrů florbalistky 1. SC Vítkovice TEMPISH neobhájí. V semifinále v Ostravě po boji podlehly švédským mistryním Täby FC 3:6 (2:1, 0:1, 1:4). Do finále jim nepomohl skvělý nástup (vedly 2:0), hlasitá podpora z ochozů (1623 diváků), ani výborné zákroky brankářky Nikoly Příleské. „Upřímně, byla bych ráda, kdybych neměla žádné zákroky a vyhrály bychom,“ říkala gólmanka. „Takhle to nic neznamená, v neděli hrajeme o třetí místo. Na zákroky se nehraje.“ O bronz budou hrát vítkovické florbalistky se finským SB-Pro (10 hodin).

Na domácí půdě jste chtěly útočit na zlato, je vyřazení v semifinále velké zklamání?

„Teď, bezprostředně po zápase, ano. Byly jsme docela vyrovnaným soupeřem, bohužel ve třetí třetině Švédky potvrdily, proč jsou nejlepší na světě. Trpělivě si na to počkaly, my jsme udělaly pár chyb a ony jich dokázaly využít. Teď je to určitě zklamání, ale postupem času možná doceníme, že jsme zápas zvládly velmi dobře.“

Měly jste výborný vstup, vedly jste 2:0, co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„Mně, upřímně, vůbec nic. Z mistrovství světa vím, že jakýkoliv náskok vůbec nic neznamená, snažila jsem se soustředit sama na sebe a nedívala jsem se, jaký je stav. Soustředila jsem se na svůj výkon, na každou další minutu. Nepřeceňovala jsem stav 2:0, věděla jsem, že to ještě nic neznamená.“

Říkáte, že Švédky byly trpělivé, co bylo klíčové v poslední části?

„Osobní souboje a to, abychom je udržely na mantinelech, neprohrávaly souboje jedna na jednu. Možná nám trošičku docházely síly. A taky jejich zkušenost. Přece jenom, ze Švédska jsou zvyklé na takové zápasy, hrají je běžně. My si je bohužel zahrajeme jen na Champions Cupu, možná v Superfinále. Jinak nás nic dalšího nepřipraví.“

Zlomily vás dvě branky na 2:4 během osmi vteřin ve třetí třetině?

„V hlavách možná na chvilku jo, ale od toho máme na střídačce trenéry, aby nás uklidnili a dostali do módu. Pořád zbývalo dost času. Možná na začátku nás to nalomilo, ale podívaly jsme se na tabuli a viděly, že do konce ještě je dost času, takže jsme se s tím snažily něco udělat.“

Domácí publikum vás hnalo, splnila atmosféra vaše představy?

„Určitě, možná i překonala. Už při úvodním nástupu tady byl obrovský hluk, divákům děkujeme, pomáhalo nám to. Snad nás podpoří i v neděli, i když nehrajeme finále.“