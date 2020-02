Sloni v boji o MS. V šesti, chytal prezident. Ponižování, zlobí se hvězda | iSport.cz

Ostuda! Nedůstojné vystoupení! Skvělý počin, který pomůže rozvoji florbalu v Africe, proto palec nahoru! Respekt! Pohledy veřejnosti na premiéru Pobřeží Slonoviny v kvalifikaci na prosincový světový šampionát ve Finsku se různí, mistr světa Peter Kotilainen ji dokonce označil za fyzické i duševní ponižování. Kde je pravda? "Sloni" inkasovali na Slovensku za čtyři utkání 137 branek, navíc se dopustili administrativní chyby, kvůli které nebyly jejich výsledky do turnaje započítány. Co je ale jisté, sedm statečných si pobyt v Popradu užilo vrchovatě!

V prvním utkání dostalo ve čtvrtek Pobřeží Slonoviny od třetího týmu světa Švýcarů výprask 0:51. Ale když o den později jedenáct minut před koncem za stavu 0:11 vstřelil šestnáctiletý Henry Oga proti Belgii první branku „Slonů“ na turnaji, zaplesalo srdce snad všem florbalovým fandům.

Na plochu skočil jediný náhradník a celý sedmičlenný tým se dlouhé chvíle divoce objímal, skákal a válel se po zemi. Tohle byla skutečná euforie, ryzí sportovní extáze!

Konečné skóre jejich dobrodružství znělo 3:137, všechny tři branky vsítil 16letý Henry Oga. • Foto flickr.com/iff_floorball

Také si říkáte, proč do Popradu dorazili v počtu 6+1? Plány na důstojnější soupisku zhatili celníci, kteří dalším členům neudělili víza. Aby měli Afričané alespoň jednoho hráče na střídání, vzal si brankářskou výstroj Marcel Wadja, prezident svazu a hlavní hybná síla florbalu v Pobřeží Slonoviny.

„Můj první zápas jako gólman a můžu vám říct, je to zábava,“ chlubil se po rychtě od Švýcarů na svém facebooku. Jeho spokojenost netrvala dlouho, jelikož nebyl původně napsaný na nominační first list, neměl na kvalifikaci startovat a mezinárodní florbalová federace IFF tak nemohlo ten i další tři jejich výsledky oficiálně započítat.

Důležitější než cíl je ale mnohdy cesta, káže otřepaná fráze. Ta Pobřeží Slonoviny na Slovensko stálo za to. Doma trénovali na písku, vybrat peníze na letenky byl nesmírně náročný úkol, přes crowdfundingové portály jim přispívali lidé z celého světa.

Na kvalifikaci na MS se florbalisté Pobřeží Slonoviny připravovali v obtížných podmínkách. • Foto Instagram

"Neměli jsme podporu ze strany státu ani našeho ministerstva sportu. A protože finanční možnosti naší federace nebyly nijak dobré, udělali jsme několik akcí na to, abychom peníze získali, prodávali jsme třeba trička," řekl v rozhovoru s novinářem TN.cz Tomášem Rambouskem obránce Slonů Oholiab Kouadio.

V Popradu se skupina florbalových nadšenců ubytovala v nízkonákladovém apartmánu, společně si vařili večeře. Poznávali jinou kulturu. A také se ještě utkali s Ruskem (0:42) a Itálií (2:25). Konečné skóre jejich dobrodružství znělo 3:137, všechny tři branky vsítil 16letý Henry Oga.

Florbalisté Pobřeží Slonoviny si v Popradu sami připravovali večeře. • Foto Instagram

„Sakra, lidé z IFF, jak se vám to povedlo? Proč chcete, aby Pobřeží Slonoviny hrálo evropskou kvalifikaci v počtu 6+1? To už není sport, ale i fyzické i duševní ponižování,“ nechal se na svém oficiálním twitterovém účtu slyšet útočník finského Happee a dvojnásobný mistr světa Peter Kotilainen.

Ei helvetti @IFF_Floorball päätetäänkö siellä kännissä näitä asioita? Ethän sää ny lähetä norsunluurannikoa mm-karsintaan eurooppaan kokoonpanolla 6+1. Tää on jo ihmisten nöyryyttämistä jopa henkistä sekä fyysistä pahoinpitelyä! #salibandy — Peter Kotilainen (@PeterKotila) January 30, 2020

Reprezentanti florbalového trpaslíka to ale tak tragicky nebrali. „Pro mě samotného to byly první oficiální zápasy v národním týmu na mezinárodní úrovni. Jsem opravdu šťastný, že jsem mohl hájit barvy své země, trénoval jsem na to celý rok. A pro celý náš tým to je samozřejmě obrovská čest. Jsme hrdí na to, že jsme reprezentovali naší zemi a dali jsme i dalším zemím vědět, že florbal existuje také v Africe,“ vyznal se Kouadio.

A jak jaký je pohled českého florbalového reprezentanta? "Jejich účast na kvaldě mě překvapila a nebyl jsem jediný, celý ten příběh byl více než sympatický. Myslím, že pro celou florbalovou Evropu to byla zábava sledovat. Nejdřív půlka týmu nedostala víza, pak se jim kontumovaly zápasy, Švýcaři si je pozvali do šatny a vyměnili si s nimi dresy. A nakonec ten jejich první gól, prostě paráda. Vůbec mi nevadí, že dostali naloženo, hlavně, že přijedou domů a budou o tom mluvit," myslí si obránce národního týmu Martin Pražan, který ve stejném termínu jako Pobřeží Slonoviny absolvoval kvalifikaci v Lotyšsku.

Češi v Liepaje postupně vyprášili Lichtenštejnsko 25:0, Španělsko 18:1, Nizozemsko 7:1 a domácí výběr 5:3 a zajistili si postup do prosincových Helsinek.

"Asi jsem jeden z mála, ale myslím si, že kvalda má svůj význam. A to i přes to, že všichni víme, že vyhrajeme. Dobře hodnotím i "finálové" utkání s Lotyšskem, tím celý týden dostal mnohem více na vážnosti," zakončil Pražan.